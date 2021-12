Wyposażenie łazienek – jak kompletować?

Urządzając łazienkę, zwykle w pierwszej kolejności zastanawiamy się nad kolorystyką płytek, wyborem kabiny, wanny i umywalek. Tymczasem w czołówce listy wyposażenia łazienkowego warto też uwzględnić meble łazienkowe, które stanowią ważny element aranżacyjny.

Na etapie projektowania warto wybrać nie tylko płytki, armaturę i ceramikę, ale także design i kolorystykę mebli. Szafki i regały istotnie wpływają na odbiór wizualny, dlatego cała koncepcja urządzenia wnętrza powinna być spójna. Odpowiedni dobór mebli pozwala na stworzenie wygodnego i pojemnego miejsca do przechowywania wszystkich niezbędnych kosmetyków, środków czystości i przyborów toaletowych. Ale współczesne meble to coś więcej – to istotny element dekoracyjny wpływający na charakter wnętrza.

Meble łazienkowe – na co zwrócić uwagę?

Nie każdy mebel nadaje się do łazienki. Wysoka wilgotność, częsty kontakt z wodą i zmiany temperatury mogą wpływać na właściwości mebli, dlatego powinny być one odpowiednio przygotowane na warunki łazienkowe. Najlepszym wyborem są meble dedykowane do łazienek, choć po właściwym zabezpieczeniu świetnie sprawdzą się też szafki lub fotele pierwotnie przeznaczone do salonu lub sypialni.

Istotną kwestią jest materiał, z którego wykonane są meble łazienkowe. Najpopularniejsze obecnie są szafki z impregnowanej płyty MDF i drewna, ale spotyka się też modele ze stali. Zwróćmy uwagę na precyzję wykończenia – to kluczowe, by w miejscach stylu różnych materiałów z ceramiką i płytkami nie dochodziło do uszkodzeń. To newralgiczne powierzchnie, w których woda może wnikać w strukturę drewna lub płyty.

Dla długiego i bezawaryjnego codziennego użytkowania ważna jest też jakość podzespołów, takich jak zawiasy, suwnice do szuflad i uchwyty. Te również powinny być zabezpieczone przed wilgocią.

W praktyce sprawdzają się materiały, które łatwo utrzymać w czystości i które można czyścić popularnymi detergentami łazienkowymi.

Nowoczesne meble do łazienki – jak dopasować do stylu?

Meble łazienkowe są tym elementem aranżacji, który ma ogromny wpływ na odbiór wizualny wnętrza. Szeroki wybór kolorystyki frontów, kształt bryły, uchwyty i wykończenie – ze względu na różnorodność modeli z łatwością wybierzemy meble najlepiej wpisujące się w klimat naszej łazienki. Czołowi producenci wyposażenia proponują całe kolekcje produktowe, które pozwalają na stworzenie spójnego i harmonijnego projektu wnętrza. Meble do łazienki KOŁO są dostępne zarówno jako linie nowoczesnych kubistycznych brył do minimalistycznych i loftowych łazienek, jak i jako szafki z miękkimi liniami wykończenia do wnętrz skandynawskich i glamour.

Skandynawskie meble drewniane

Proste formy, wysoka funkcjonalność, dużo światła i przytulny klimat – tak najprościej można opisać łazienki w stylu skandynawskim. Jasna kolorystyka (biele, szarości, beże) w ciepłej tonacji, jasne drewno oraz silne nawiązania do natury w postaci zielonych roślin i dodatków pozwalają stworzyć klimatyczne wnętrze. W skandynawskim stylu ważna jest otwarta przestrzeń i światło, najlepiej naturalne. To aranżacja idealna dla małych łazienek, bo pozwala na optyczne powiększenie pomieszczenia i dodanie mu głębi.

Jakie meble najlepiej sprawdzą się w skandynawskiej łazience? Idealnie wpisują się tu te z jasnego drewna, białe lub szare z lakierowanymi frontami. Odbijają światło, dodając przytulności łazience. W tej stylistyce kluczową rolę pełni też funkcjonalność, bo z założenia wyposażenie ma pozwalać na wygodne i komfortowe korzystanie z łazienki na co dzień. Pojemne szuflady z organizerami pozwolą utrzymać porządek, a pojemniki i ozdoby z naturalnych materiałów świetnie będą prezentować się na drewnianych półkach.

Jakie meble do loftowej łazienki?

Styl loftowy i industrialny to bardzo wyraziste koncepcje. Opierają się na kilku najbardziej charakterystycznych elementach, takich jak: czarne wykończenia i dodatki, surowa cegła, beton, widoczne elementy instalacji, wiekowe drewno, stal i szkło.

Jakie meble najlepiej sprawdzą się w tak zdecydowanym wnętrzu? Na pewno szafki z drewnianymi frontami będą ciekawym uzupełnieniem kamiennego blatu i czarnych dodatków. Dobrym wyborem będą też ciemne meble (czarne, antracyt) z matową powierzchnią. Jeśli urządzamy loftową łazienkę o nieco mniejszym metrażu, wówczas lepiej postawić na lakierowane jasne fronty (np. szare), które nieco rozświetlą wnętrze i optycznie nieco je powiększą. Czarne proste uchwyty i elementy wykończenia podkreślą swoiste cechy industrialnej aranżacji.

Minimalizm i wyrafinowana prostota

Upraszczanie form, rezygnacji z dodatków, uporządkowanie i uwolnienie przestrzeni we wnętrzu – minimalistyczne założenia architektoniczne to jeden z najgorętszych trendów wnętrzarskich ostatnich lat. Proste geometryczne wzory, stosowana kolorystyka oraz gra fakturą pozwalają na stworzenie aranżacji jednocześnie prostej i eleganckiej. Wysoka jakość materiałów, pojedyncze wyróżniające się dodatki oraz wolność jaką daje rezygnacja z przeładowania dodatkami to najbardziej rozpoznawalne elementy tego stylu.

W minimalistycznych łazienkach świetnie odnajdują się meble o prostych geometrycznych bryłach, wyróżniające się precyzją wykonania i wykończenia. Meble do łazienki KOŁO z kolekcji MODO lub TWINS idealnie wpisują się w te założenia. Szafki z lakierowanymi lub matowymi frontami na pierwszy rzut oka nie angażują wizualnie, ale dopiero po dokładnym przyjrzeniu się pokazują swój wyrazisty design. Pojemne półki i szuflady ułatwiają uporządkowanie przestrzeni i ukrycie wszelkich przedmiotów, by zachować ład.

Meble do łazienki glamour

Lustra, kryształy, dekoracyjne szkło, srebro i złoto – styl glamour lubi błyszczeć. Świetnie sprawdzą się tu meble z lakierowanymi frontami i ozdobnymi uchwytami. Pamiętajmy, że w tej stylistyce najważniejsza jest kolorystyka i dodatki. Pilnujmy jednak, aby zachować umiar, by nie stworzyć wrażenia przytłoczenia w łazience. Dlatego lepiej wstawić do wnętrza kilka bardzo wyrazistych dodatków, by nadać mu określony klimat.

Klasyczne i eleganckie meble w stylu retro

Choć zazwyczaj kojarzy nam się z klasycznymi meblami, przepychem i nagromadzeniem dodatków, to styl retro w nowoczesnym wydaniu zdecydowanie zyskuje na popularności. Pozwala na połączenie charakterystycznych klasycznych elementów ze współczesnym designem, stanowiąc ciekawe dopełnienie nowoczesnego wyposażenia łazienkowego.

Najbardziej rozpoznawalne elementy tego stylu to drewniane rzeźbione detale, szafki i toaletki na ozdobnych nóżkach, tapicerowane fotele i regały o obłych liniach wykończenia. To meble angażujące wizualnie, dlatego lepiej sprawdzają się w łazienkach o większym metrażu i w pokojach kąpielowych.

W nowoczesnych modelach mebli w stylu retro zachowane są najbardziej charakterystyczne elementy tej maniery. Już pojedyncza szafka nadaje wnętrzu określony klimat, dlatego trzeba zachować umiar w doborze mebli, by nie przytłoczyć całej aranżacji.

Zaproś kolor do wnętrza

W ostatnich latach wyraziste kolory coraz częściej pojawiają się w aranżacjach nowoczesnych łazienek. Błękity, róże, zielenie, żółcie i pomarańcze dodają wnętrzom nieco awangardowego klimatu, jednocześnie zupełnie od nowa definiując wystrój łazienki. Świetnie sprawdzają się w połączeniu ze złotymi i czarnymi dodatkami.

Na rynku dostępne są już meble w szerokiej palecie kolorystycznej – od stonowanych pasteli po wyraziste kontrasty. Kolorowe meble bardzo angażują wizualnie, dlatego warto umiejętnie wkomponować je w cały wystrój łazienki.