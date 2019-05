GUS zwykle podaje średni czas budowy mieszkań z podziałem na rodzaj inwestorów. Równie ciekawe są informacje prezentujące przeciętny czas budowy ze względu na rodzaj wznoszonych budynków (jednorodzinnych lub wielorodzinnych). Obliczenia Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że domy jednorodzinne, które ukończono w 2018 roku, średnio powstawały przez 48,7 miesiąca. Analogiczny wynik dotyczący budynków wielorodzinnych (oraz lokali w nich umieszczonych) wyniósł 22,2 miesiąca.

Jak tłumaczą eksperci portalu RynekPierwotny.pl tak duża różnica czasu budowy wynika z faktu, że domy jednorodzinne są często wznoszone tak zwaną metodą gospodarczą. Warto również pamiętać o przerwach związanych z koniecznością zebrania środków, które wydłużają czas budowy przeciętnego domu. Z podobnymi przerwami oczywiście nie mamy do czynienia w przypadku lokali budowanych przez deweloperów. Tacy inwestorzy budują mieszkania w sposób profesjonalny i pod presją czasu (związaną m.in. z chęcią szybkiej spłaty kredytu inwestycyjnego).

Warto nadmienić, że w relacji do 2017 r. średni czas wznoszenia wszystkich budynków mieszkalnych skrócił się o 3 miesiące (z 42,6 miesiąca do 39,6 miesiąca). Taka zmiana miała miejsce pomimo przywiązania rodzimych inwestorów do tradycyjnych technologii budowlanych. Aż 98,5 proc. wszystkich budynków mieszkalnych, które oddano do użytku w 2018 roku, powstało przy użyciu technologii tradycyjnej udoskonalonej. Taka technologia polega na ręcznym murowaniu z cegły, bloczków lub pustaków.