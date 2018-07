Redakcja Dziennik.pl

Oto zestaw praktycznych wskazówek.

"Gorące" dodatki

Regeneracja i odpoczynek w trakcie upałów są trudne do osiągnięcia, dlatego też sypialnia jest tym pomieszczeniem, które powinno być priorytetem na liście letnich zmian w mieszkaniu. Jeśli nasz dom został zaaranżowany w nowoczesnym stylu – tym lepiej dla nas! Minimalizm jest uniwersalny, więc bardzo łatwo "dopasujemy" go do panującej pory roku. A to za sprawą charakterystycznych, stonowanych barw, oszczędności w wykorzystaniu materiałów i niewielkiej liczbie elementów aranżacyjnych. Aby wpuścić trochę słońca do chłodnego, minimalistycznego wnętrza, wystarczy zadbać o dodatki w modnym odcieniu "caliente", czyli elektryzującej i soczystej czerwieni. Ozdobne poduchy, ramki na zdjęcia, ramy lustra, świeczniki – każde z akcesoriów pozwoli na wpisanie się w najbardziej aktualne trendy kolorystyczne i przywoła na myśl gorący, hiszpański klimat.

Powiew świeżości

Elementem, który powinien stanowić główny punkt metamorfozy jest nowe łóżko. W końcu jest ono najważniejszym i najbardziej wyeksponowanym meblem w każdej sypialni. Wybierając konkretny model posłania należy pamiętać o tym, by pasowało do nowoczesnego wystroju naszego wnętrza – podkreśliło letni charakter nowej aranżacji, a jednocześnie wpisywało się w ogólną koncepcję sypialni.

Uniwersalnym wyborem będą łóżka o prostych kształtach z obiciem, wykonanym z tkanin utrzymanych w odcieniach szarości. - Nowe łóżko to nie tylko wizualna zmiana – poza odświeżeniem wystroju sypialni, zyskujemy zupełnie inny, znacznie wyższy komfort odpoczynku. To, jakie łóżko wybierzemy: kontynentalne czy tapicerowane, powinna zależeć przede wszystkim od przestrzeni i budżetu, które mamy do dyspozycji na wakacyjną metamorfozę. Jednak każda z dwóch opcji idealnie sprawdzi się w nowoczesnej przestrzeni, nawiązującej do wciąż modnych, skandynawskich tradycji organizowania wnętrz – mówi Artur Wasążnik, ekspert marki Comforteo, producenta materacy i łóżek tapicerowanych.

Roślinne motywy

Dopełnieniem metamorfozy będzie wykorzystanie poszew na pościel z modnymi, roślinnymi motywami w stylu chintz. Choć wyraziste, kwiatowe aplikacje retro wydają się dość odważnym posunięciem, z pewnością nadadzą każdej sypialni przyjemnego, "świeżego" charakteru – w sam raz na lato! Odpowiednio dobrane wzory oraz barwy kwiatów stworzą spójną całość z pozostałymi elementami aranżacji – czerwonymi dodatkami, kontrastującymi ze stonowaną kolorystyką wnętrza. Co więcej, wszelkie inne inspiracje naturą są jak najbardziej wskazane.

Jeżeli zdecydujecie się na rośliny ozdobne w sypialni lub elementy dekoracyjne nawiązujące do drewna, będzie to strzał w dziesiątkę. Jedyna zasada, o której należy pamiętać to umiar – "mniej znaczy więcej". Dzięki temu podkreślimy minimalistyczny charakter wnętrza naszego domu, a także stworzymy nowoczesną sypialnię w zupełnie odmienionej i rozkosznie letniej odsłonie.