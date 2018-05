To, w jaki sposób zaaranżujemy balkon lub taras uzależnione jest przede wszystkim od jego wielkości. Wypłynie ona na rodzaj i ilość mebli balkonowych, które na nim ustawimy czy też roślinność, którą będziemy na nim uprawiać. Co jednak najważniejsze, wybrane rozwiązania powinny być funkcjonalne i umożliwiać komfortowe korzystanie z dostępnej przestrzeni. Dlatego w przypadku niewielkich balkonów warto postawić na meble składne oraz podwieszane donice. Jeżeli jednak aranżujemy przestronny taras, doskonałym pomysłem będzie rozstawienie rattanowych kanap oraz foteli, a nawet stolika lub roślin w dużych donicach. Niezależnie od tego, jaką ilością miejsca dysponujemy, optycznej lekkości balkonowej aranżacji doda szkło.

Szklana przegroda

Jeżeli mamy taką możliwość, interesującym pomyłem będzie zastosowanie na balkonie szklanej balustrady. Stanowi ona solidne zabezpieczanie, jednocześnie nie ograniczając kontaktu z otoczeniem. Zamocować możemy ją z pomocą subtelnej balustrady samonośnej, w której szkło utrzymuje aluminiowa listwa przytwierdzona do posadzki lub czoła balkonu. Taki profil wykonany jest z aluminium, dzięki czemu będzie się bardzo dobrze komponować z kolorem elewacji.

Jeżeli jednak taki wariant nie spełnia naszych oczekiwań, możemy pomalować go na kolor pasujący do stylu budynku lub schować go w posadzce. W ten sposób widoczna będzie tylko szklana tafla. – Przykładem takiego produktu jest balustrada samonośna Trapani – podpowiada Joanna Kamuda, dyrektor marketingu i PR w CDA Polska. – Szkło mocuje się w niej w prostych, eleganckich profilach wykonanych z aluminium, dostępnym w wykończeniach anoda srebrna oraz anoda satyna – dodaje. Alternatywnym rozwiązaniem jest balustrada słupkowa, w której szklane tafle zarówno od dołu, jak i od góry zabezpieczają specjalne listwy, odpowiedzialne za jej utrzymanie tak, jak ma to miejsce w przypadku systemu Corleone od CDA Polska.

Niezależnie jednak od sposobu montażu, do wypełnienia balustrady zastosować można różne rodzaje szkła. Najczęściej są to przezroczyste panele, jednak jeśli zależy nam na zwiększeniu poczucia prywatności, zamiast nich możemy wybrać tafle kolorowe lub z nadrukiem. Jeszcze inną propozycją jest szkło mleczne, które delikatnie rozprasza światło, ale nie ogranicza jego przepływu. Warto dodać, ze wybór szklanej balustrady doda tarasowi nie tylko lekkości, ale pozwoli również lepiej doświetlić przylegające do niego pomieszczenia.

Zabudowany balkon

Całkiem odmiennym pomysłem będzie wykonanie z pomocą szkła zamknięcia loggii, która od pomieszczenia oddzielona jest już oknami balkonowymi, chroniącymi wnętrze mieszkania m.in. przed zmianami temperatury czy wiatrem. Szklana zabudowa będzie dodatkowo chronić przed kurzem lub opadami. - Jest to rozwiązanie spotykane przede wszystkim w nowoczesnym budownictwie mieszkalnym, na przykład we wrocławskiej Rezydencji Piasek – dodaje Joanna Kamuda z CDA Polska. – Dzięki wykorzystaniu w projekcie takiej konstrukcji, fasada budynku zyskuje niezwykle nowoczesny charakter – podkreśla ekspertka. Na jej wykonanie pozwolą systemy składno-przesuwne oraz składano-harmonijkowe, takie jak SLF300 lub SLF400 od CDA Polska. Zaaranżowane w ten sposób loggie mogą pełnić funkcję zamkniętego balkonu lub tarasu. Co prawda panujące na nim temperatury z pewnością będą niższe niż w mieszaniu, jest to wartościowa przestrzeń, którą warto zaaranżować w funkcjonalny sposób, zwłaszcza gdy nie posiadamy piwnicy. Choć jedną z opcji jest ustawienie na osłoniętym balkonie mebli oraz roślin, a tym samym zaaranżowanie go na zwór zimowego ogrodu, nie jest to jedyna możliwość. Przechowywać na nim możemy także rowery, sezonowe ubrania czy dziecięce zabawki.

Subtelne zabezpieczenie

Szkło wykorzystać możemy nie tylko w projekcie balkonu czy tarasu. - Z jego pomocą zabezpieczmy również wysokie okna, takie jak portfenetry. Wystarczy, że od strony elewacji zamocujemy szklaną taflę – podpowiada Kamuda. - Jej montaż umożliwią eleganckie, stalowe rotule jak te z kolekcji Piemonte od CDA Polska. Ich subtelne, satynowe wykończenie sprawi, że będą pasować do budynku w każdym stylu – dodaje ekspertka.

Odpowiednie szkło

Decydując się na zastosowanie szkła w formie balustrady czy zabezpieczenia portfenetru musimy pamiętać, że powinno być ono bezpieczne i wytrzymałe na potencjalne uszkodzenia. Dlatego w tym celu warto wybrać szkło, które było hartowane, ale też laminowane. W ten sposób konstrukcja będzie nie tylko efektownie się prezentować, ale pozostanie również bezpieczna dla użytkowników.