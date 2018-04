Chile

Zgodnie z rankingiem Lonely Planet, Chile znalazło się na szczycie listy wymarzonych destynacji podróżniczych w 2018 roku! W tym niezwykle zróżnicowanym krajobrazowo kraju, obok rozwiniętego turystycznie Santiago, spotkamy dzikie rejony Patagonii. Rejon ten zamieszkiwali niegdyś Indianie. Dziś, wciąż tajemniczy i nieodkryty, zachwyca przyjezdnych.

Marzy Ci się chilijski klimat w Twoim domu? Postaw na eklektyzm! Styl inspirowany Chile to niezwykła mieszanka energetyzującego boho z tradycyjnym rzemiosłem. Nie może zabraknąć tu dekoracji z surowego drewna, elementów skórzanych i frędzli. Najlepiej zestawić je z meblami w jasnych barwach – beżach i szarościach. Dzięki temu wnętrze nabierze lekkiego, wakacyjnego charakteru. A co z tekstyliami? Wybierz te z motywami etnicznymi. To właśnie one królują w najmodniejszych aranżacjach tego sezonu!

Bali

Nazywana wyspą szczęśliwych ludzi, Bali kusi intrygującą kulturą i zapierającymi dech w piersiach krajobrazami. Jak przenieść unikalną atmosferę indonezyjskiej wyspy do swojego domu? Postaw na dodatki! Na Bali główną religią jest hinduizm. Zgodnie z tradycją, Balijczycy kilka razy dziennie składają dary ku czci bogów. Zainspiruj się tym obrzędem i regularnie dopieszczaj swój dom! Wykorzystaj do tego kwiaty, owoce i aromatyczne kadzidełka, must-haves każdej balijskiej aranżacji. Tradycyjne obrzędy wyspiarskie nie mogą się odbyć bez bogato zdobionych strojów. Niech i w Twoim mieszkaniu nie zabraknie blasku złota i srebra – w postaci ram luster, wazonów, ażurowych latarenek lub figurki Buddy. Ta ostatnia będzie gwiazdą aranżacji, a w obecności rattanowego stolika i zestawu do parzenia herbaty przywoła magiczny klimat Bali.

Japonia – Wabi sabi

Japonia, nazywana Krajem Wschodzącego Słońca, to jedno z najbardziej czarujących miejsc na świecie. Zawdzięcza to niezwykłemu połączeniu dalekowschodniej kultury z nieustannie pielęgnowaną tradycją. W starych dzielnicach można podziwiać piękne buddyjskie świątynie, zapierające dech w piersiach pałace i unikatowe ogrody. A wszystko bez pośpiechu, skupiając się na byciu tu i teraz. Na tym właśnie polega filozofia Wabi-sabi, którą pokochał świat wnętrzarski! Jej główne motto brzmi: piękno tkwi w niedoskonałościach.

- Wabi oznacza prostotę, natomiast sabi to piękno wynikające z upływu czasu. Wnętrze w stylu Wabi-sabi ma być spójne z jego mieszkańcami. Nie do końca perfekcyjne, poddające się upływowi czasu i naturalnym procesom. Decydując się na taką aranżację, postaw na meble w kolorach ziemi i połącz je z ceramicznymi dodatkami. Warto wprowadzić do wnętrz tekstylia wykonane z naturalnych materiałów – lnu i bawełny. Barwione starożytną japońską techniką shibori udowodniają, że piękno to często kwestia przypadku – mówi Marta Suchodolska, dyrektor kreatywna Westwing.

Hiszpania

Chciałbyś odświeżyć swoje wnętrze w hiszpańskim stylu? Stylistki Westwing przychodzą z pomocą! Jeśli jesteś odważny i ekstrawagancki, wybierz styl inspirowany Barceloną. Wzorzyste poduszki, dywany i meble w nasyconych kolorach idealnie wpisują się w klimat tego artystycznego miasta. Miłośnikom miejsc, które łączą w sobie tradycję z nowoczesnością z pewnością spodoba się styl Walencji! W takim wnętrzu nie może zabraknąć dekoracji wykonanych ze szkła, płytek ceramicznych Azulejos i nawiązującej do tańca paso doble – czerwieni. Ostatnią propozycją jest urokliwa Andaluzja, gdzie kultura hiszpańska miesza się z arabską. Wprowadzając tekstylia z motywem egzotycznej roślinności i złote lub mosiężne dekoracje, w prosty sposób możesz otoczyć się jej klimatem. Daleko Ci do rewolucyjnych zmian? Odmień na początek ulubione miejsce w hiszpańskim domach – kuchnię! Wystarczą barwne, pomysłowe naczynia i akcesoria kuchenne, aby zagościła w niej południowa radość i energia.