Mała, duża, otwarta lub zamknięta. Kuchnie są różne, ale zawsze muszą być wielofunkcyjne. To podstawa, którą pomaga uzyskać prosty podział. Planując zabudowę, podzielmy ją na pięć stref:

• przechowywania

• przygotowania

• zapasów

• gotowania i pieczenia

• zmywania

W każdej z nich znajdują się meble, których okucia dźwigają, otwierają, podnoszą, opuszczają i segregują. To głównie dzięki nim można mówić o wygodnej przestrzeni.

Strefa przechowywania

Spełnia rolę kuchennego "magazynu" dla najczęściej wykorzystywanych w kuchni przedmiotów - od naczyń po sztućce i liczne akcesoria. Dlatego też wykorzystywane w niej okucia powinny zapewniać wygodny dostęp do mebla i płynny, lekki ruch. Taki, by móc uporządkować przestrzeń dosłownie jedną ręką.

W strefie przechowywania znajdują się głównie szuflady, niskie cargo oraz górne szafki. Sprawdzają się też:

• oświetlenie LED do szuflad i szafek

• regulowane wkłady do szuflad

Co najlepiej cechuje rozwiązania przeznaczone do tej strefy? To:

• łatwość dostępu i pojemność

• pomysłowość

• różnorodność rozwiązań dostosowana do różnorodności opakowań i wielkości przechowywanych przedmiotów



Warto pamiętać, że strefa przechowywania graniczy zwykle ze strefą zapasów i zmywania.

Strefa przygotowania

To robocza część kuchni – tutaj obieramy, tniemy, porcjujemy i mieszamy. Wykonujemy precyzyjne czynności. W strefie przygotowania znajdują się m.in. blat roboczy, szafki z szufladami na przyprawy i półprodukty, gniazda elektryczne (np. chowane w blacie).

Odbywa się tu sporo pracy, dlatego przyda się każde dodatkowe miejsce – to zapewnia blat wysuwny zbudowany na dedykowanych okuciach. – Wielkość takiego blatu jest praktycznie dowolna i zależy od naszych preferencji oraz możliwości stolarza. Okucia są elementem, który decyduje o tym, jak blat będzie się rozkładał, chował i poruszał – mówi Jakub Malinowski, ekspert ds. okuć meblowych w firmie Häfele. – Blat można zbudować w formie wysuwnej lub na okuciu obrotowym, jeżeli mamy w kuchni wystarczająco dużo miejsca.

Rozwiązania dla tej strefy muszą:

• dawać łatwy dostęp

• zapewniać funkcjonalność

• gwarantować intuicyjność

- Miejsce na kuchenne prace warto planować między strefami zmywania oraz gotowania i pieczenia. Takie ułożenie zapewnia łatwy dostęp do wody (np. kiedy potrzebujemy umyć warzywa), a jednocześnie wystarczy ruch w drugą stronę, by przygotowane składniki wrzucić do garnka lub na patelnię – mówi Mirella Szymczak, architekt.

Strefa zapasów

Tutaj nie znajdziemy naczyń, ale głównie produkty spożywcze – to odróżnia strefę zapasów od strefy przechowywania. Strefę tę też musi charakteryzować maksymalna pojemność – dlatego oprócz lodówki i zamrażarki znajdą się w niej pojemne szuflady lub systemy cargo.

Dodatkową wygodę dają regulowane wkłady do szuflad, które pozwalają utrzymać porządek i dowolnie regulować wielkość przegródek względem rodzaju przechowywanych rzeczy.

Strefa zapasów to szczególnie ważne miejsce, jeżeli mieszkamy z liczną rodziną, często miewamy niezapowiedzianych gości lub po prostu lubimy zawsze mieć coś pod ręką.

Jakie rozwiązania są najlepsze dla strefy zapasów?

• zdolne udźwignąć każdy ciężar

• wykorzystujące wszelkie dostępne miejsce

• pozwalające łatwo przejrzeć cały zakres posiadanych zapasów

• czasami powinny pomóc zakryć w zabudowie to, czego nie chcemy pokazywać (opakowania, torebki, słoiki i inne)

Gdzie umieścić strefę zapasów? Najlepiej zaraz przy strefie przechowywania. W ten sposób zaledwie kilkoma ruchami zgromadzimy rzeczy niezbędne do przygotowania posiłku.

Strefa gotowania i pieczenia

To miejsce pracy, w którym potrzebne rzeczy muszą być zawsze pod ręką. Dzięki temu rodzinny obiad, wspólne gotowanie lub nawet przyrządzanie szybkiej przekąski stają się przyjemnością.

W tej kuchennej strefie znajdują się głębokie szafki na garnki i naczynia do pieczenia. Te zajmują dużo miejsca, a przy tym niektóre są wykorzystywane tylko "od święta", dlatego należy maksymalnie wykorzystać dostępne w strefie gotowania miejsce. Warto wypełnić szafki narożne. - Tutaj sprawdzają się półki wysuwne, która radzą sobie z obciążeniem nawet 20 kilogramów, płynnie wysuwają się z wnętrza szafki i są pojemne – mówi ekspert Häfele.

Strefa zmywania

Tam, gdzie odbywa się mycie, pojawia się wilgoć, ważne jest dbanie o higienę i porządek. Dla maksymalnego wykorzystania miejsca warto wybrać szufladę pod zlew. Taką, która omija syfon. Dodatkowe niskie cargo zamontowane z boku szafki pomoże maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń i poukładać detergenty. W strefie zmywania musi się znaleźć funkcjonalny system pojemników na odpadki. Najlepiej taki, który da się montować na wysuwanej ramie. Dzięki temu sortowanie jest prostsze, bardziej komfortowe, a dostęp do pojemników jest ułatwiony.

Strefę zmywania dobrze jest planować między strefami przechowywania a przygotowania.

Tylko i aż tyle potrzeba, by zaaranżować kuchnię – inteligentną, ergonomiczną i wygodną. Dzięki rozwiązaniom dedykowanym poszczególnym strefom, każda kuchnia staje się przestrzenią, która pracuje lepiej. Warto sprawić, by takie wnętrze znalazło się też w naszym domu lub mieszkaniu.