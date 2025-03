Budleja Dawida, znana również jako motyli krzew, to wyjątkowa roślina ozdobna, która przyciąga do ogrodu liczne motyle i owady zapylające. Dzięki swojemu szybkiemu wzrostowi i długiemu okresowi kwitnienia od czerwca aż do października, stanowi prawdziwą ozdobę rabat ogrodowych. Aby jednak cieszyć się jej bujnym kwitnieniem i zdrowym wyglądem, niezbędne jest regularne przycinanie. Kiedy najlepiej to zrobić, jak wykonać cięcie i co się stanie, jeśli je pominiemy?