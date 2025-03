Czym są ziemiórki?

Ziemiórki to wróg roślin doniczkowych. Te małe, czarne muszki krążą zazwyczaj blisko ziemi. Nie są groźne dla ludzi i nie gryzą, ale ich obecność bywa uciążliwa i bardzo szkodliwa dla samych roślin. Larwy ziemiórek bardzo często znajdują się w ziemi w doniczce i uszkadzają korzenie roślin.

Do naszych domów ziemiórki trafiają zazwyczaj wraz z nowymi roślinami. To właśnie w nich a dokładnie w ziemi znajdują się często jaja lub larwy. Jeśli tylko zauważymy latające wokół doniczki muszki, to warto dosyć szybko zacząć działać, by rośliny nie zmarniały.

Jak pozbyć się ziemiórek? Pomoże ten napar

Ziemiórki to szkodniki, których warto się szybko i skutecznie pozbyć. Na rynku dostępnych jest wiele gotowych preparatów, ale warto wypróbować te domowe sposoby. Jednym z takich prostych trików i sposobów na ziemiórki jest rumianek. To zioło, choć aromatyczne i wspomaga m.in. trawienie, jest bardzo skuteczną bronią na szkodniki roślin doniczkowych.

Aby przygotować napar, który pomoże pozbyć się ziemiórek wystarczy wziąć trzy czubate łyżki suszonego rumianku i zalać je wrzątkiem. Kiedy napar ostygnie, należy go przecedzić i podlać nim zaatakowane przez te szkodniki rośliny.

Domowe sposoby na ziemiórki

Nie tylko rumianek pomoże pozbyć się ziemiórek. Jest również kilka innych skutecznych sposobów na te szkodniki. Jednym z nich jest ten z wykorzystaniem cynamonu.

Ogrodnicy radzą, by wysypać go na ziemię w doniczce lub podobnie jak z rumianku przygotować napar z 3 łyżek stołowych cynamonu z 0,5 l ciepłej wody. Po wystygnięciu i przecedzeniu podlać nim roślinę.

Niektórzy radzą również, by wykorzystać czosnek do pozbycia się tych szkodników. Trzeba rozgnieść główkę i zalać szklanką wrzątku. Gdy ostygnie tak przygotowanym wywarem podlać roślinę. Płyn ten można również rozcieńczyć 1 l letniej wody. Warto też przetrzeć liście wodą z mydłem. Jak mówią ogrodnicy i specjaliści od roślin to naprawdę skuteczne sposoby, by pozbyć się ziemiórek raz a dobrze.