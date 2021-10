Miasteczko Quilpie, położone w australijskim stanie Queensland, chce powiększyć swoją populację i rozdaje nowym mieszkańcom ziemię "za darmo". Mimo że temperatury w okolicach miejscowości sięgają nawet 45 st. C, setki osób są zainteresowane osiedleniem się tam - podał "The New York Times".

Jak pisze gazeta, Quilpie jest położone "pośrodku niczego", od Brisbane dzieli je ponad 950 km. Populacja miasta liczy 575 osób, a jego przemysł opiera się na rolnictwie i wydobyciu opalu. Reklama Aby zwiększyć swoją populację i zachęcić nowych mieszkańców, władze miejscowości ogłosiły w połowie października, że ziemię będzie można nabyć za 12,5 tys. dolarów, ale jeśli wybuduje się na niej dom i spędzi w nim co najmniej sześć miesięcy, otrzyma się zwrot wpłaconej kwoty. W krótkim czasie władze otrzymały ponad 300 zgłoszeń, w tym z Hongkongu i krajów europejskich. Chińskie władze zakazały budowy superwysokich drapaczy chmur Zobacz również "Ziemia za darmo" Tym, którzy zdecydują się na nabycie ziemi, Quilpie może zaoferować darmowy basen, całodobową siłownię, dwa sklepy warzywne oraz jezioro. W pobliżu miejscowości wykopano szczątki jednych z największych dinozaurów na tym kontynencie. Hancock podkreślił również, że co tydzień odbywają się wydarzenia kulturalne i sportowe, takie jak opera, wyścigi konne i triatlony. "To jest niesamowite. Niektórzy dzwonili po prostu dlatego, że usłyszeli o tym, że jest "ziemia za darmo" - wyznał Hancock. "NYT" wskazuje, że wysokie zainteresowanie odzwierciedla desperację związaną z globalnym problemem dotyczącym dostępności tanich mieszkań. Dwa największe australijskie miasta - Sydney i Melbourne - są również jednymi z najdroższych rynków mieszkaniowych na świecie. Według danych firmy CoreLogic zajmującej się danymi na temat nieruchomości, ceny domów wzrosły tam jedenaście razy szybciej niż płace w ciągu ostatniego roku. Średnia cena domu w Sydney wynosi 1,3 mln dolarów. Dorota Kalinowska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję