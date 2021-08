Poprawa wyglądu nieruchomości sprzyja jej szybszej sprzedaży. Co więcej – sprzedaży z zyskiem. Podobnie jest z wynajmem. Estetyczne i dopracowane mieszkanie szybciej znajdzie najemcę, który będzie skłonny płacić za nie więcej. Dlatego warto się do tego odpowiednio przygotować.

Przygotowanie mieszkania na sprzedaż

Celem przygotowania mieszkania do sprzedaży powinno być podniesienie wartości nieruchomości. Czasem nieduże zmiany potrafią podbić stawkę. Zadbane mieszkania cieszą się większym zainteresowaniem. Kupujący są wtedy mniej skłonni do negocjacji i na transakcji można więcej zyskać. Jeżeli będą widoczne jakieś wady, można mieć pewność, że będą one argumentem w procesie negocjacji. Lepiej więc do takich sytuacji nie dopuścić.

Nie można jednak popaść w pułapkę przeinwestowania. Dlatego mieszkanie powinno się odświeżyć, ale niekoniecznie remontować. Nowy lokator i tak będzie chciał dopasować mieszkanie do swoich potrzeb. Warto skupić się zatem na odmalowaniu ścian, naprawie usterek czy gruntownym sprzątaniu.

Wymagającą kwestią pozostaje wyposażenie mieszkania. Najlepiej jest zostawić w lokalu meble, które dobrze się prezentują i pasują do stylu wnętrza i co najważniejsze – nie są zniszczone. Czasem warto sprzedać mieszkanie bez mebli. Umożliwi to wyeksponowanie potencjału przestrzeni, a nowy nabywca nie będzie miał problemu z wynoszeniem niepotrzebnych rzeczy – wyjaśnia Marta Kubacka, ekspert portalu GetHome.pl.

Przygotowanie mieszkania na wynajem

Mieszkanie na wynajem należy dopracować pod potrzeby konkretnego najemcy. Nowoczesna kawalerka, a przytulne mieszkanie trzypokojowe z zaaranżowanym dziecięcym pokojem to dwa różne produkty dla dwóch różnych grup docelowych. Inne oczekiwania i wymagania mają single, pary czy rodziny z dziećmi.

Nie ma znaczenia, czy mieszkanie będzie wynajmowane na miesiąc, czy rok. Najemcy szukają mieszkań jak najbardziej odpowiadających im potrzebom, by nie inwestować w mieszkanie, które nie jest ich własnością. Standardem powinna być sytuacja, kiedy najemca poza drobnym dostosowaniem wnętrza (np. poprzez umieszczenie własnych dodatków) nie będzie musiał już nic robić.

W mieszkaniu powinny znajdować się niezbędne sprzęty AGD, RTV i meble. Największą uwagę należy poświęcić kuchni – nie może w niej zabraknąć sprzętów, naczyń i garnków. Najemca powinien zadbać jedynie o swoje rzeczy osobiste: pościel, ręczniki czy kosmetyki.

Najbezpieczniejszym wyborem będzie aranżacja mieszkania w minimalistycznym i eleganckim stylu. Jeżeli lokator to osoba, która woli bardziej żywe wnętrze – wtedy własnymi dodatkami dostosuje do siebie mieszkanie. Jeżeli jednak będzie to osoba, która woli neutralne odcienie – od razu dobrze poczuje się w takim wnętrzu. W momencie, gdy postawimy na bardzo wyraźne akcenty, których nie można łatwo się pozbyć (np. intensywny kolor ścian lub fototapeta) – nie da to już takich możliwości. Przygotowując mieszkanie na wynajem należy mieć na uwadze, że lokatorzy z większą czy mniejszą częstotliwością będą się zmieniać. Przed każdym nowym lokatorem mieszkanie powinno zostać odświeżone. Dlatego warto decydować się farby zmywalne, najlepiej w białym kolorze. Wtedy można szybko je odświeżyć i są łatwe do utrzymania w czystości. Meble natomiast powinny być dobre jakościowo, by szybko się nie wyeksploatowały.

Pierwsze wrażenie ma znaczenie

Prezentacja nieruchomości to chwila, którą trzeba wykorzystać, ponieważ pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Niezależnie czy planem jest sprzedaż, czy wynajem, osoba, która przekracza próg mieszkania, ma poczuć się "jak u siebie”. Potencjalny klient powinien mieć na tyle pozytywne odczucia, że straci chęć na dalsze poszukiwania.

Bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie mieszkania przed wizytą oglądających. W mieszkaniu musi panować porządek niezależnie od standardu wykończenia wnętrza. Warto również zadbać o klimat: zapachowe świece (np. takie z drewnianym knotem, który wydaje dźwięk ogniska) oraz świeże kwiaty w wazonie ocieplają wystrój i atmosferę.

Liczą się szczegóły

Najważniejsze są sprawy techniczne i wszystkie funkcjonujące sprzęty oraz zawiasy, zamki, szuflady i klamki. Designerskie dodatki w postaci poduszek, zasłon, dywanów lub dekoracji pomogą wyeksponować potencjał wnętrza. Konieczne jest schowanie wszelkich osobistych pamiątek, rysunków dzieci czy zdjęć. Nie można bowiem odciągać nabywcy od myśli, że to może być jego mieszkanie.

Home staging

Osoby, które zawodowo wynajmują lub sprzedają nieruchomości, często korzystają z usług home stagerów. Tak nazywa się osoby, które świadczą usługi przygotowania nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu. W Stanach Zjednoczonych zawód ten istnieje na rynku od ponad 30 lat. W naszym kraju ta branża dopiero zaczyna się kształtować. W ostatnich latach rozwój home stagingu jest bardzo dynamiczny - ze względu na ogrom nieruchomości sprzedawanych lub wynajmowanych w celach inwestycyjnych.

Koszt konsultacji home stagera to około 300 zł, ale pełna usługa może już kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Czasem jednak wystarczy sama konsultacja, a zalecenia można wdrożyć samemu. W przypadku sprzedaży nie trzeba kupować nowych rzeczy. Można ustalić datę prezentacji w konkretnym dniu i odpowiednio się na nią przygotować. Brakujące gadżety można pożyczyć od znajomych czy rodziny. Oczywiście, należy wtedy poinformować klienta, że niecałe wyposażenie jest zawarte w cenie – wyjaśnia Marta Kubacka, ekspert portalu GetHome.pl.

Dokumentacja

Przed wystawieniem oferty nieruchomości do serwisów, koniecznie trzeba przygotować niezbędną dokumentację. Może zdarzyć się sytuacja, że jeszcze w ten sam dzień znajdzie się klient. Wtedy trzeba działać szybko i nie tracić czasu na coś, co można było zrobić już wcześniej.

Przy sprzedaży mieszkania dobrze jest mieć gotowe dokumenty, które pozwolą klientowi sprawdzić stan prawny nieruchomości. Przede wszystkim, należy mieć akt notarialny i aktualny wypis z księgi wieczystej. Dobrze jest też mieć ostatnie rachunki za czynsz i inne media, by pokazać, jakie są koszty bieżącego utrzymania nieruchomości.

W przypadku najmu mieszkania sprawa jest prosta. Wystarczy przygotować umowę najmu. To ważny dokument, który w razie trudnych okoliczności ma moc rozstrzygającą wszelkie spory. Warto mieć przy sobie także akt notarialny, gdyby lokator chciał sprawdzić, czy mieszkanie rzeczywiście należy do osoby, która złożyła ofertę najmu.

Przygotowanie mieszkania na sprzedaż lub wynajem jest bardzo ważne. Bezpośrednio ma wpływ nas czas zamknięcia transakcji oraz cenę - czy to sprzedaży, czy najmu. Nie można tego etapu pominąć, bo w efekcie wiele się straci – podsumowuje temat Marta Kubacka, ekspert portalu GetHome.pl.

Marta Kubacka, ekspert portalu GetHome.pl