Leszek Skiba pytany był w środę na antenie wPolsce.pl o ocenę sytuacji na rynku nieruchomości.

Ceny nieruchomości rosną. To wynika z kilku czynników, przede wszystkim optymizmu. Polacy - i myślę, że taki jest dominujący nastrój - są optymistami co do przyszłości polskiej gospodarki. Widzą bardzo dobre prognozy; oferty zatrudnienia pojawiają się na prawo i lewo, jest takie poczucie, że łatwo jest znaleźć pracę i wynagrodzenia też rosną - powiedział. A jednocześnie mamy niskie stopy procentowe, co powoduje, że kredyt jest tani - dodał.

Wskazał, iż klienci dostrzegają niskie ceny nieruchomości przy tanim kredycie, więc decydują się np. na kupno większego mieszkania już teraz, m.in. dlatego, że obawiają się dalszego wzrostu cen. I to nakręca - podkreślił.

Jak wskazał, duża część osób kupuje mieszkania za gotówkę, czyli "uznaje, że jest to pewnego rodzaju lokata". A jednocześnie widzimy bardzo duży wzrost popytu na kredyty hipoteczne. I oczywiście banki mają takie zadanie, żeby sprostać temu wyzwaniu - zauważył.

Polska waluta

Pytany o znaczenie polskiej waluty podczas kryzysu wywołanego pandemią, prezes Pekao powiedział, że "niezależna waluta, polski złoty to jest stabilność, bezpieczeństwo i obrona przed turbulencjami gospodarczymi, które dzieją się na świecie".

Wiemy, że własna waluta to własny kurs, który się zmienia i jest pewnego rodzaju ochroną przed zmianami na świecie plus do tego stopa procentowa banku centralnego, która jest w stanie w odpowiedni sposób dopasować się do tego, co się dzieje w Polsce. Przy takiej sile polskiej gospodarki i rozmiarze niezmiernie ważne jest, by polski złoty był walutą, której pilnujemy i którą posiadamy, bo to jest przyszłość polskiej gospodarki, żeby tego bronić - podkreślił.

Dodał, iż jednocześnie strefa euro jest kluczowym partnerem dla Polski. Kibicujemy, żeby strefa euro była w jak najlepszej kondycji, bo zawsze to jest ekonomiczna korzyść dla Polski, dla polskich firm, które tam eksportują - dodał.

Pytany, czy wobec tego w tej chwili przyjęcie euro byłoby niekorzystne dla Polski, odpowiedział twierdząco.

Tak, byłoby niekorzystne i powinniśmy pozostać krajem, który analizuje wszystkie możliwości. Ta furtka pozostaje, bo możemy sobie jakiś krytyczny, dramatyczny scenariusz wyobrazić, ale w przewidywalnej przyszłości najbliższych wielu, wielu lat nie widać uzasadnienia, żeby wstępować do strefy euro - ocenił.