Dodało, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, przedłożony przez ministra rozwoju, pracy i technologii.

Reklama

Zaproponowane rozwiązania mają obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r.

W komunikacie CIR podkreślono, że budownictwo mieszkaniowe może stać się także impulsem rozwojowym dla gospodarki dotkniętej skutkami COVID-19.

Zgodnie z projektem inwestor - nabywca nieruchomości od gminy - budowałby budynek ewentualnie remontował/przebudowywał istniejący i przekazywał część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina mogłaby te mieszkania zachować w swoim zasobie jako lokale komunalne lub wnieść je do spółek gminnych, np. towarzystw budownictwa społecznego lub państwowych.

Projekt zakłada też, że mieszkania na wynajem pochodzące z inwestycji realizowanej z wykorzystaniem nieruchomości nabytej od gminy będą mogły być objęte dopłatami do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start”.

Podkreślono, że nieruchomości oferowane przez gminę muszą być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub musi być wydana dla takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy.

Jak podano, gminy zaangażowane w programy mieszkaniowe będą mogły otrzymać 10-proc. grant na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego towarzyszącego budownictwu mieszkaniowemu. Zaznaczono, że te gminy mają być preferowane przy naborze wniosków na inne programy rządowe wspierające samorządy w budowie dróg gminnych oraz zapewnianiu przewozów autobusowych.

Według CIR celem rządu jest zwiększenie do 2030 r. liczby mieszkań przypadających w Polsce na 1000 mieszkańców do poziomów osiąganych przeciętnie w krajach UE. W latach 2015-2019 nastąpił znaczący wzrost liczby mieszkań oddawanych do użytkowania: w 2015 r. – 147,2 tys., zaś w 2019 r. – 207,5 tys., czyli wzrost o ponad 40 proc. Wynik osiągnięty w 2019 r. jest najlepszym od 1980 r. i trzecim najwyższym w Unii Europejskiej. Mimo tych efektów, rząd chce w dalszym ciągu wspierać i ułatwiać budowę nowych mieszkań - podało CIR.