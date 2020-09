Jak zaznaczono w przekazanej PAP informacji, najnowszy raport Santander Consumer Banku "Polaków portfel własny – czas zmian” pokazuje m.in., że 21,8 proc. Polaków zamierza jesienią przeprowadzić odkładany wcześniej remont domu lub mieszkania. Wśród tej grupy ankietowanych wyróżniają się mieszkańcy wsi z wynikiem 32 proc. oraz najlepiej zarabiający (28 proc.).

Co ciekawe, takie zmiany planuje również znacząca część badanych z najniższymi dochodami, nie przekraczającymi 2 tys. zł miesięcznie (45 proc.). Są to długo wyczekiwane metamorfozy, ponieważ w związku z pojawieniem się pandemii koronawirusa wiosną br. z remontu zrezygnowało ponad 17 proc. Polaków - czytamy w informacji.

Wśród jesiennych planów badanych na drugim miejscu, choć ze znacznie mniejszą liczbą wskazań (11,5 proc.) plasują się wydatki związane z zakupem lub naprawą samochodu. Co dziesiąty ankietowany wskazał na późny urlop, a także, wydatki na edukację dziecka.

Z badania wynika, że do jesiennych wyjazdów z największym entuzjazmem podchodzą najmłodsi ankietowani w wieku 18-29 lat (20 proc.), co - zdaniem autorów publikacji - może mieć związek z koniecznością przełożenia przez nich letnich wypraw z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

W edukację swoich pociech inwestować planują z kolei głównie kobiety (13 proc. w porównaniu do 7 proc. mężczyzn) oraz osoby otrzymujące wsparcie z programu 500+ na dwoje lub więcej dzieci (42 proc.).

Wbrew obawom o kolejny lockdown i mimo różnego modelu funkcjonowania szkół i biur, Polacy nie planują już raczej większych wydatków na zakup sprzętu elektronicznego. Takie plany ma tylko nieco powyżej 4 proc. ankietowanych. Prawie 40 proc. Polaków (37,6 proc.) w ogóle nie robi żadnych większych jesiennych planów finansowych. W tej grupie dominują kobiety (44 proc.), osoby starsze powyżej 70. roku życia (65 proc.) oraz niepobierający świadczenia 500+ (44 proc.) - zauważono.

Dużych wydatków jesienią nie przewidują również mieszkańcy średnich miast (53 proc.) takich jak Kielce, Toruń czy Gdynia.

Jednocześnie zdaniem 28,7 proc. Polaków zadeklarowało, że w chwili pojawienia się nieprzewidzianych wydatków skorzystałoby z kredytu gotówkowego. Chętnie wykorzystałyby tę opcję kobiety (36 proc. w porównaniu do 21 proc. mężczyzn) oraz połowa mieszkańców dużych miast takich jak Katowice, Szczecin czy Bydgoszcz. Ponadto co piąty badany zadeklarował (20,8 proc.), że dzięki kredytowi byłby w stanie przeprowadzić zaplanowany remont. Stwierdził tak co czwarty ankietowany przed 30-rokiem życia (25 proc.) oraz 26 proc. 50-latków.

Ogólnopolskie badanie, na potrzeby raportu “Polaków portfel własny – czas zmian”, przeprowadzone zostało na zlecenie Santander Consumer Banku przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) na reprezentatywnej próbie dla ogółu dorosłej populacji Polski wynoszącej (N=1100 osób). Badanie realizowane było w dniach 17-21 sierpnia br. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo (CATI).