Eksperci firmy wskazują, że aktualnie na rynku jest sporo zamrożonego kapitału, który inwestorzy już niedługo zaczną wydawać. Na pierwszy ogień pójdą najlepsze powierzchnie biurowe i logistyczne.

Jak przypomniał Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE, poprzedni rok na rynku nieruchomości komercyjnych był rekordowy; wartość inwestycji w naszym kraju przekroczyła 7,7 mld euro, co oznacza wzrost o niemal 3 mld w porównaniu do wyniku sprzed dwóch lat.

- Cykl wzrostowy został jednak gwałtownie zatrzymany przez pandemię koronawirusa. Niemniej jednak utrzymujące się środowisko niskich stóp procentowych z dużym kapitałem, który inwestorzy zamrozili w związku z panującą na rynku niepewnością oznacza, że nieruchomości komercyjne są dobrze przygotowane do odbicia - powiedział, cytowany w informacji, Bienias.

Dodał, że niektóre sektory okazały się odporne na kryzysowe warunki, zwłaszcza biura w najlepszych lokalizacjach oraz magazyny.

Eksperci CBRE spodziewają się odbicia gospodarczego już w drugiej połowie tego roku. “Mimo to skutki epidemii odcisnęły tak silne piętno w pierwszej połowie roku, że cały 2020 zakończymy notując spadki” - informuje CBRE.

Dodano, że z analiz ekonomicznych wynika, że PKB strefy euro skurczy się o 8,3 proc. w br. “Wynik dla Polski, mimo że ujemny, przedstawia się dużo lepiej i wynosi -3,8 proc., co stawia nasz kraj na najlepszej pozycji w całej Europie. Dzięki temu Polska ma szansę szybciej wrócić do stanu sprzed epidemii - w około półtora roku, podczas gdy Europie zajmie to dwa lata" - czytamy.

Zdaniem Bieniasa dobrym zwiastunem dla rynku nieruchomości i inwestycji w Europie są utrzymujące się niskie stopy procentowe. - Należy się spodziewać, że do 2023 roku banki centralne zachowają politykę niskich stóp, co powinno napędzać decyzje inwestorów - mówił.

Według analityków CBRE logistyka okazała się szczególnie odporna na kryzys związany z koronawirusem. Rośnie sektor e-commerce, a tym samym zapotrzebowanie na magazyny. Roczna prognoza wzrostu czynszów w najlepszych lokalizacjach pozostaje pozytywna dla wszystkich lokalizacji logistycznych, przy dalszej presji wzrostowej na rynkach z poważnymi ograniczeniami w zakresie dostępności gruntów, takich jak m.in. Warszawa.

CBRE spodziewa się, że duży popyt ze strony najemców będzie nadal wzbudzał znaczne zainteresowanie inwestorów - niektórzy będą zwiększyć swoje aktywa logistyczne, a inni po raz pierwszy wejdą w ten sektor.