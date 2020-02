Teora leży w Kampanii, około 100 km na wschód od Neapolu. Zdaniem burmistrza Stefano Fariny, jest nie mniej piękna niż urokliwe miasteczka w Toskanii. Problem w tym, że Teora się wyludnia – teraz żyje w niej ok. 1,5 tys. mieszkańców.

Żeby temu przeciwdziałać władze miasteczka zdecydowały: rodziny, które tam zamieszkają, dostaną od lokalnych władz 150 euro miesięcznie; przez dwa lata. Pieniądze będą mogły wydać na czynsz (około 200 euro miesięcznie) w jednym z opuszczonych domów w miasteczku.

Inna opcja: do 5 tys. euro od miasteczka na zakup opuszczonej nieruchomości. Domy o powierzchni około 100 mkw. są tam wyceniane na około 30 tys. euro.

Oferta skierowana jest tylko do osób lub rodzin z choć jednym dzieckiem. Chętni mają mieszkać w miasteczku przez co najmniej 3 lata.

- Nie wierzę, że sprzedaż opuszczonych domów za 1 euro zachęci ludzi do osiedlenia się w miasteczku. Najwyżej będą tu przyjeżdżać na wakacje. To nie jest rozwiązanie. My musimy mieć więcej stałych mieszkańców i dzieci w naszej szkole, to dopiero oznacza powiew nowego życia – mówi w CNN burmistrz miasteczka.

Domy i mieszkania za 1 euro oferuje teraz m.in. Bisaccia, także w Kampanii.