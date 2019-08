Sytuacja rynkowa jest bardzo dobra. Ceny w ostatnich kwartałach rosły, ale II kwartał br. przyniósł wyhamowanie tego trendu. To dobre zjawisko, bo wzrosty cen, zwłaszcza w I kwartale 2019, były bardzo mocne i kontynuacja tego z punktu widzenia reguł rynkowych byłaby niepokojąca - powiedział Szanajca podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że w I poł. roku sprzedaż największych deweloperów "nieco spadła w stosunku do 2018, nie mówiąc o 2017". Ale najważniejsze jest dla nas, że cały czas jest bardzo silny popyt. Rynek się do tych cen przyzwyczaił - dodał.

Zgodnie z jego słowami, popyt w I półroczu był nadal wspierany przez wzrost płac, niskie bezrobocie i niskie stopy procentowe, a dostępność kredytów hipotecznych była wystarczająca.

Ustabilizowały się koszty budowy. To pozwala mówić, że rynek da szansę uzyskiwać satysfakcjonujące marże bez konieczności podniesienia cen lub ściskania marży. My jako branża traktujemy to jako rynek zdrowy - kontynuował prezes.

Według niego, występuje natomiast "problem podażowy".

Są bardzo wysokie - nierealnie - ceny gruntów i problemy legislacyjne. W niektórych ośrodkach, zwłaszcza Warszawie, podaż jest pod presją. Nieco lepiej wygląda to we Wrocławiu i Trójmieście (z tych miast, które nas dotyczą), ale też nie jest to sytuacja łatwa - powiedział.

Niedobór oferty na rynku może spowodować jeszcze większe wzrosty cen, zwłaszcza w Warszawie - ocenił także.

Prezes poinformował, że oferta spółki liczyła 3 166 lokali na koniec półrocza i była o 13% wyższa r/r i najwyższa od dwóch lat. Natomiast bank ziemi, w gruntach kupionych i kontrolowanych, obejmował 12 021 lokali na koniec czerwca, czyli był o 17% większy r/r.

W tych okolicznościach uważamy, że to dobry wynik. Walka o grunty i utrzymanie skali jest i będzie ogromnym wyzwaniem. Niedługo będziemy mogli tu pokazać raczej wzrosty - zapowiedział Szanajca.

Prezes powiedział także, że w budowie na koniec czerwca spółka miała 5 372 mieszkań, z czego 60% było realizowane w ramach własnego generalnego wykonawstwa.

Dom Construction [jedna z dwóch spółek wykonawczych grupy] prawdopodobnie ma największy portfel inwestycji mieszkaniowych w kraju - podsumował.