"Odrapane ściany domu, zniszczona dachówka, stary, zmarniały płot – tak wyglądają włości prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu", opisuje "Super Express".

Do tego, jak zauważa gazeta, rozpadający się dach i… piwo na parapecie.

- Żyję skromnie, a nawet bardzo skromnie, jak na człowieka znanego w Polsce i także trochę poza nią – mówił w jednym z wywiadów Jarosław Kaczyński.

Z tego powodu niektórzy w PiS porównują go nawet do Józefa Piłsudskiego. - Jarosław Kaczyński jest jak Józef Piłsudski, który nie robił kariery, aby zdobyć majątek, tylko działał dla Polski. I drogowskazem zarówno dla Józefa Piłsudskiego, jak i dla Jarosława Kaczyńskiego nie były nigdy dobra doczesne, czy własne wygody, a dobro Rzeczypospolitej. I to tych dwóch mężów stanu łączy – mówi europoseł PiS Ryszard Czarnecki.