- KZN wymaga zmian, ponieważ wtedy gdy ustawa była tworzona, rynek nieruchomości - a zwłaszcza rynek ziemi - wyglądał zupełnie inaczej. Zmniejszyła się podaż gruntów, wzrosły ich ceny, a ceny materiałów i robocizny poszybowały w górę – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Jak przypomniał, ustawa zakładała bezpłatne przekazanie ziemi należącej do skarbu państwa do Krajowego Zasobu Nieruchomości. - W efekcie ziemia, która za darmo mogła trafić do KZN, w większości przypadków nie nadawała się pod budownictwo mieszkaniowe. Z 500 tys. działek, które do tej pory przeanalizowano tylko 500 nadawało się do banku ziemi pod budowę lokali z programu Mieszkanie plus – dodał.

Po nowelizacji na potrzeby programu Mieszkanie Plus będzie można wykorzystać więcej gruntów. Będą je przekazywać spółki ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa i takie, w których te spółki mają 100 proc. udziałów oraz instytuty badawcze.

MIiR wyjaśnia w komunikacie, że w zamian za przekazane nieruchomości spółkom wypłacane będzie wynagrodzenie odpowiadające 100 proc. ceny rynkowej nieruchomości. Ustawowo grunty zarządzane przez Lasy Państwowe zostaną wyłączone z przekazywania działek do Krajowego Zasobu Nieruchomości. 90 proc. ceny rynkowej otrzymają za nieruchomości zbyte na cele realizacji inwestycji budownictwa mieszkaniowego państwowe osoby prawne – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Mienia Wojskowego.

Przyjęte w czwartek przez Sejm poprawki senackie dotyczą m.in. odległości przyszłych inwestycji mieszkaniowych od szkół i przedszkoli. Część doprecyzowuje przepisy, jedna ma gwarantować realne możliwości skorzystania z najwyższej bonifikaty obowiązującej w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, w sytuacji gdy zaświadczenia o przekształceniu zostaną wydane i doręczone po 30 listopada 2019 r.

Przepisy noweli pozwolą na zwiększenie zasobu gruntów, które będzie można wykorzystać na cele mieszkaniowe przez Krajowy Zasób Nieruchomości. W ustawie wprowadzono m.in. regulacje umożliwiające pozyskiwanie przez KZN nieruchomości stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Podmioty te będą musiały przekazywać cyklicznie do KZN wykazy nieruchomości, którymi gospodarują. W przypadku gdy nieruchomość ujęta w wykazie zostanie przekazana do zasobu, którym gospodaruje KZN, spółkom wypłacana będzie kwota – oparta na wartości rynkowej nieruchomości – która zabezpieczy ich interesy majątkowe.

Takich jednoosobowych spółek jest 144, z czego co najmniej 75 dysponuje 1629 działkami o powierzchni około 20 tys. hektarów.

Nowela ma pozwolić również na bardziej efektywny udział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Agencji Mienia Wojskowego (AMW) w zasilaniu Zasobu Nieruchomości gruntami, które będą mogły być wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe.

Nowe przepisy nie będą stosowane do gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nieruchomości ujęte w wykazach są położone w większości w dużych, zwartych kompleksach leśnych, co stanowi istotne ograniczenie ich wykorzystania pod inwestycje mieszkaniowe.

Ustawa ma wejść w życie - z pewnymi wyjątkami - po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.