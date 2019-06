Dziennik.pl przejrzał oświadczenia majątkowe premiera i ministrów. Oto wykaz ich nieruchomości (obowiązuje kolejność alfaetyczna).

Majątek premiera Mateusza Morawieckiego

Jakie nieruchomości ma premier Morawiecki? Są to:

- dom o powierzchni ok. 150 mkw. na działce ok. 0,46 ha. "Wraz z zabudowaniami gospodarczymi (domkami) letniskowymi", można przeczytać w jego oświadczeniu majątkowym

- mieszkanie 72,4 mkw. z meblami, wyposażeniem, sprzętem o wartości ok. 1 mln zł

- dom o powierzchni ok. 100 mkw. na działce o powierzchni 3,1 tys. mkw., "w tym dokupiona w 2016 r. współwłasność działki (z zaznaczona wyłącznością dysponowania ok. 300 mkw.). Zabudowania gospodarcze i sanitariaty".

Majątek Piotra Glińskiego

Do Piotra Glińskiego należą: dom o powierzchni ok. 400 mkw. na działce 515 mkw. (1/2 własności, wraz z siostrą) i mieszkanie o powierzchni 58 mkw. (z żoną; z częścią wspólną nieruchomości i miejscem postojowym), a także działka rolna (Vi VI klasa ziemi) o powierzchni 1,27 ha.

Majątek Jarosława Gowina

Gowin może się pochwalić dwoma mieszkaniami: 98-metrowym (współwłasność) i 40 mkw. (współwłasność).

Majątek Beaty Szydło

Beata Szydło dysponuje domem o powierzchni 246 mkw. Ale należą do niej też: użytki zielone o powierzchni 1,1189 ha z budynkiem mieszkalnym, garażem i budynkiem gospodarczym (wszystko to współwłasność majątkowa małżeńska).

Majątek Andrzeja Adamczyka

W przypadku Andrzeja Adamczyka są to: dom o powierzchni 187,1 mkw. (właściciel) i 37-metrowe mieszkanie ("własność odrębna żony nabyta w drodze spadku").

Majątek Jana Ardanowskiego

200-metrowy dom (małżeńska wspólność majątkowa) i gospodarstwo o powierzchni 14 ha – to majątek ministra Ardanowskiego. W tym ostatnim przypadku na 14 ha są: dom mieszkalny, budynki inwentarskie i składowe (małżeńska wspólność majątkowa).

Majątek Witolda Bańki

Należą do niego: dom o powierzchni 180 mkw. (własność) i działka o powierzchni 4049 mkw.

Majątek Mariusza Błaszczaka

Błaszczak ma: dom o powierzchni 155,78 mkw. (własność), blisko 50-metrowe mieszkanie (współwłasność małżeńska). W rubryce inne nieruchomości (place, działki) minister wpisał: działka (z domem wskazanym wyżej) o powierzchni 643 mkw. (własność, darowizna przekazana przez ojca) i pół domu o powierzchni ok. 58 mkw. na działce o powierzchni 576 mkw. (współwłasność - spadek po zmarłym ojcu).

Majątek Joachima Brudzińskiego

Do ministra Brudzińskiego należą dom o powierzchni 120 mkw. (własność o wartości ok. 230 tys. zł).

Majątek Jacka Czaputowicza

Jest to dom o powierzchni 167 mkw. na działce o powierzchni 3,22 ha (współwłasność, udział 7,48), a także mieszkanie o powierzchni? 125 mkw. (współwłasność, 5/8). Dodatkowo to także trzy nieruchomości o powierzchniach 0,33 i 0,24 ha oraz 645 mkw. z domem o powierzchni 532 mkw. (w tym ostatnim przypadku wielkość udziału wynosi 63/768).

Majątek Teresy Czerwińskiej

Należy do niej mieszkanie o powierzchni blisko 100 mkw. (współwłasność małżeńska).

Majątek Marka Gróbarczyka

W tym przypadku mowa o domu o powierzchni 145 mkw. i dwóch mieszkaniach o powierzchni: 72 mkw. i 37 mkw. Ale są to też użytki rolne o powierzchni 1,22 ha z domkiem gospodarczym. W rubryce inne nieruchomości minister wpisał też: dzierżawa działki o powierzchni 0,5 ha.

Majątek Mariusza Kamińskiego

Minister Kamiński ma dom o powierzchni 39 mkw. (własność)

Majątek Beaty Kempy

Minister w oświadczeniu majątkowym wpisała dom o powierzchni 146,9 mkw. i 0,75 ha działki.

Majątek Henryka Kowalczyka

Minister ma: dom o powierzchni 120 mkw. (współwłasność małżeńska) i działki rolne i budowlane o powierzchni 16 470 mkw. (działka rolna 0,99 ha, budowlana – 6570 mkw.).

Majątek Jerzego Kwiecińskiego

Minister ma dom o powietrzni 137 mkw., a także działki o powierzchni 676 mkw. i 2606 mkw., z których jedna jest rekreacyjna, a druga pod dom rodzinny.

Majątek Elżbiety Rafalskiej

Minister Rafalska wykazała: dom o powierzchni 180 mkw. i mieszkanie o powierzchni 52,72 mkw.

Majątek Łukasza Szumowskiego

Szumowski w oświadczeniu majątkowym wskazał trzy działki, w tym jedną o powierzchni 1294 mkw.

Majątek Krzysztofa Tchórzewskiego

Należy do niego dom o powierzchni 131,75 mkw.

Majątek Anny Zalewskiej

Zalewska może się pochwalić mieszkaniem o powierzchni 69 mkw., gospodarstwo rolne o powierzchni 38 600 mkw. (z domem i zabudowaniami gospodarczymi), a także garaż o powierzchni 18 mkw.

Majątek Marka Zagórskiego

Należą do niego dom o powierzchni 140 mkw. na działce o powierzchni 213 mkw. (własność), mieszkanie o powierzchni 33,4 mkw. (do mieszkania przypisane jest 1/159 udziału w garażu wielostanowiskowym) i trzy działki o powierzchni: 10 000 mkw., 3 000 mkw. i 2 000 mkw.

Majątek Zbigniewa Ziobry

Minister wskazał: "udział w domu rodzinnymi (1/3) odpowiada 85,6 mkw. powierzchni użytkowej wraz z udziałem w działce o powierzchni 22 ary, na której znajduje się dom", a także dom jednorodzinny (w trakcie budowy) o powierzchni 133,15 mkw. Do tego Ziobro ma też: mieszkanie o powierzchni 125 mkw., gospodarstwo rolne – 73 ary i dwie działki leśno-rolne o powierzchni ok. 1,1 ha i 1,4 ha.