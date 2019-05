- Cały czas chcemy uświadomić mieszkańcom, że część mieszkańców nie może używać tej wody do celów socjalno-bytowych, dlatego że jest bardzo duże zużycie wody ogrodowej. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zbierania deszczówki, by te swoje ogrody podlewać – powiedziała Teresa Dera, wójt gminy Dobra.

- 2000 proc. wzrostu z 10 gr do 2 złotych, to jest dla nas sytuacja nieakceptowalna. Gmina od lat boryka się z problemem wody, z dostępnością wody. Wiele inwestycji przez lata było zaniedbywanych, nierealizowanych, i w tej chwili jest próba obciążenia problemem mieszkańców, którzy posiadają ogrody – skomentował Paweł Malinowski, radny gminy Dobra.

Podwyżka dotknęłaby osoby, które mają specjalne podliczniki do takiej wody. Szacuje się, że w Dobrej Szczecińskiej może być około 1800 takich gospodarstw.