W piątek KRN ma przyjąć stanowisko w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi na uwłaszczonych gruntach. To bardzo ważna informacja dla osób, które planują sprzedać takie nieruchomości - zauważa dziennik.

Choć do uwłaszczenia doszło z mocy prawa 1 stycznia 2019 r., zgodnie z przepisami fakt ten ma potwierdzić specjalne zaświadczenie. Na jego wydanie trzeba będzie czekać. Dotąd część rejentów nie decydowała się sporządzać aktów notarialnych bez tego dokumentu. Decyzja KRN może to zmienić. Dzięki temu nie dojdzie do zamrożenia transakcji na rynku wtórnym (co mogłoby trwać miesiącami) - czytamy w gazecie.

- Kupując mieszkanie, kupuje się lokal. Prawa z nim związane - czy to udział w prawie własności, czy w prawie użytkowania wieczystego - są, szczególnie z punktu widzenia nabywców, drugorzędne. Wydaje się, że nie ma uzasadnienia dla blokowania obywatelom uprawnienia do rozporządzania swoją własnością, w imię przepisu, który mówi o zaświadczeniu stwierdzającym jedynie działanie określonej ustawy - powiedział "Rz" Mariusz Białecki, prezes Krajowej Rady Notarialnej.