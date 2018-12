Prezydent Wrocławia zapowiedział zwiększenie bonifikaty do 90 proc. podczas czwartkowej sesji Radym Miejskiej Wrocławia, na której ma być głosowana uchwała określająca tę bonifikatę.

Sutryk mówiąc o debacie nt. bonifikat wskazał, że ma "wrażenie albo pewnej schizofrenii politycznej, albo realnej chęci podzielenia Polaków”".

- Posłowie ugrupowania, które przegłosowało, podpisało i wdrożyło ustawę mówiącą o ograniczeniu dopuszczalnej bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa do 60 proc., jednocześnie organizują briefingi prasowe wzywające samorządowców do wprowadzania na gruntach miejskich bonifikaty 90-procentowej - zauważył.

Podkreślił, że dla zachowania równości obywateli zaproponował wcześniej zrównanie bonifikat do poziomu 60 proc. dla wszystkich mieszkańców miasta, "skoro rząd PiS nie chce wprowadzić jednolitej 90-proc. bonifikaty". - Skoro jednak PiS chce, żeby samorząd na swoich gruntach wprowadzał bonifikatę 90 proc., sztywno broniąc zapisu 60 proc. na gruntach państwowych, to przychylam się do tego punktu - powiedział prezydent.