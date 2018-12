W ubiegłym tygodniu Rada Warszawy zdecydowała o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. Przeciw zmianie protestowali radni PiS.

W połowie października - przed wyborami samorządowymi - rada miasta przyjęła uchwałę ustalającą 98-proc. bonifikatę jako standardową, a 99-proc. w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Te stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), ale poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu.

- Jeżeli z kimś się na coś umawia - a radni PO w poprzedniej kadencji tak głosowali - to jeżeli zmieniają zdanie, to powinni to w sposób racjonalny wytłumaczyć, bo rzeczywiście to wygląda nieciekawie - powiedziała we wtorek w Radiu Zet Małgorzata Kidawa-Błońska (PO). Jak dodała, "jeżeli się obiecuje, słowa się dotrzymuje - w polityce także".

- Moim zdaniem, jeżeli radni Platformy Obywatelskiej teraz podjęli decyzję, że zmieniają swoje ustalenia, to powinni to przedtem wytłumaczyć i dopiero potem podejmować decyzje, wiedząc co myślą warszawiacy - oceniła wicemarszałek Sejmu.

Tłumacząc radnych PO, zwróciła uwagę, że sytuacja się zmieniła. Jak mówiła, w trakcie kampanii PO nie mówiła o tym, o ile podrożeje energia elektryczna w mieście. - My sobie nie zdajemy sprawy, ale w naszym mieście zwiększenie opłaty energetycznej - utrzymanie miasta kosztuje dużo więcej - zauważyła Kidawa-Błońska.

Podkreśliła jednak, że to był "błąd Platformy", który nie powinien powstać. - Jeżeli obiecało się kilka miesięcy temu coś, powinno się to wykonać. Koniec kropka - zaznaczyła.

Projekt uchwały ws. obniżenia bonifikaty wniósł na sesję rady miasta wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. W głosowaniu uchwałę poparło 38 radnych, 19 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W uchwale zapisano, że bonifikata wynosi 60 proc., gdy opłata jednorazowa za przekształcenie zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Jeśli opłata, zostanie wniesiona w drugim roku, to bonifikata wyniesie 50 proc., w trzecim - 40 proc., w czwartym - 30 proc., w piątym - 20 proc., a jeśli w szóstym roku, to bonifikata wyniesie 10 proc.

- Premier Mateusz Morawiecki polecił wojewodzie mazowieckiemu, żeby przeanalizował uchwałę Rady Warszawy ws. obniżenia bonifikat pod kątem tego, czy jest zgodna z prawem - poinformował we wtorek szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

- Jesteśmy zdeterminowani, żeby te bonifikaty były jak najwyższe. Likwidowaliśmy użytkowanie wieczyste i zmienialiśmy je na własność po to, żeby Polacy mogli się poczuć właścicielami swoich mieszkań, swoich nieruchomości i zrobimy wszystko, żeby taka możliwość była. Dlatego premier polecił wojewodzie Zdzisławowi Sipierze przeanalizować uchwałę przyjętą w zeszłym tygodniu przez Radę Warszawy, pod kątem tego, czy jest zgodna z prawem - powiedział minister.

Jak dodał, "jeżeli były okoliczności, że przyjęcie tej uchwały było niezgodne z prawem, to wojewoda ma prawo uchylić tę uchwałę".

Dworczyk zaznaczył, że wojewoda ma 30 dni na opublikowanie uchwały. - Teraz trwają analizy. Wielu ekspertów twierdzi, że uchwała została podjęta niezgodnie z prawem, ale to oczywiście będzie decyzja pana wojewody i to od niego należy kierować szczegółowe pytania - mówił.

- Już w tej chwili można powiedzieć, że ta nowa uchwała nie wejdzie w życie od 2 stycznia. Co to oznacza? To oznacza, że na początku stycznia warszawiacy będą mogli składać wnioski o zmianę użytkowania wieczystego we własność z bonifikatą 98 proc., ponieważ będzie działała uchwała podjęta przed wyborami samorządowymi - podkreślił szef KPRM.

Poniedziałkowa "Rzeczpospolita" poinformowała, że wojewoda może ochronić portfele warszawiaków. Wystarczy, że nie opublikuje uchwały obniżającej bonifikatę przy przewłaszczeniu. Cytowany w "Rz" sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Mirosław Gdesz tłumaczył, że uchwała rady miasta może wejść w życie tylko wtedy, gdy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przepisy dają wojewodzie 30 dni na ocenę jej legalności, czyli do połowy stycznia. Oznacza to, że uchwała może się pojawić w Dzienniku Urzędowym dopiero po Nowym Roku. A to, kiedy się w nim znajdzie, ma kolosalne znaczenie.

Jak wyjaśnia gazeta, do przekształcenia użytkowania wieczystego we własność pod blokami oraz domami jednorodzinnym dojdzie już 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa. "Jeżeli w tej dacie w Dzienniku Urzędowym nie będzie nowej uchwały, wejdzie w życie wcześniejsza, z wysokimi bonifikatami" - czytamy.