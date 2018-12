RynekPierwotny.pl na podstawie danych GUS co roku przygotowuje ranking warunków mieszkaniowych w miastach posiadających ponad 20 tys. mieszkańców. Tym razem do grona analizowanych miast zakwalifikowało się 218 miejscowości.

Jak podał Prajsnar, "analiza odpowiada na pytanie, gdzie nasycenie mieszkaniami oraz ich powierzchnią jest największe". Wynika z niej, że najlepsze warunki mieszkaniowe są w Sopocie, a na kolejnych miejscach znalazły się Wrocław, Warszawa, Kołobrzeg, Zakopane, Świnoujście, Józefów, Piaseczno, Poznań i Marki.

- Na uwagę zasługuje awans Wrocławia o dwie pozycje - podał Prajsnar. - Wspomniane miasto wyprzedziło Warszawę, co można uznać za zaskoczenie. Atutem Wrocławia jest powierzchnia użytkowa na mieszkańca (34,9 m kw. pod koniec 2017 r.), znacznie większa od analogicznego wyniku z Warszawy (31,8 mkw.) - zauważył Prajsnar.

- Jeżeli chodzi o pozostałe miasta, liczące ponad 300 tys. mieszkańców, to wzrosty w rankingu o jedną pozycję odnotowano dla Łodzi (11 miejsce), Krakowa (13 miejsce), Gdańska (15 miejsce) oraz Szczecina (26 miejsce). Względem poprzedniego roku, nie zmieniła się natomiast lokata Lublina (33 miejsce) oraz Bydgoszczy (86 miejsce) - podał Prajsnar.

Jak podał RynekPierwotny.pl "dużych zmian nie można zaobserwować wśród miast osiągających najgorsze wyniki w 2017 roku". - Do wspomnianej kategorii zaliczają się te same ośrodki miejskie co przed rokiem, większość to miasta, które zwykle rozbudowywały się na fali PRL-owskiej industrializacji. Na ostatnim miejscu w rankingu znalazły się Police, niewiele wyżej Orzesze, Dębica, Andrychów, Skawina, Żory i Starogard Gdański.

Dane RynekPierwotny.pl i GUS wskazują, że na terenie większych miast liczba mieszkań w przeliczeniu na 1 tys. osób zwiększyła się z 391 do 395. - Jeżeli chodzi o medianowy metraż przypadający na 1 osobę, to również odnotowano znaczący wzrost (z 25,4 m kw. do 25,7 m kw.). Takie pozytywne zmiany korespondowały ze wzrostami widocznymi na obszarze całej Polski - podał Prajsnar.

W rankingu warunków mieszkaniowych, przygotowanym przez portal RynekPierwotny.pl eksperci wzięli pod uwagę dwa wskaźniki - średnią liczbę mieszkań przypadających na 1 tys. osób oraz średnią powierzchnię użytkową mieszkania (domu lub lokalu) w przeliczeniu na 1 osobę. Dla obydwu tych wskaźników wyznaczono wartość medianową.