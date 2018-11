Jak podało PFR Nieruchomości, "ze wstępnej analizy ankiet dotyczącej rodzaju umowy w katowickim Mieszkaniu plus wynika, że osób zainteresowanych dojściem do własności jest aż 81 proc.". Podobne preferencje wyrażono podczas zbierania ankiet w Gdyni – wówczas dochodzeniem do własności lokalu było zainteresowanych 86 proc.

Jak powiedział Prajsnar, "przywiązanie Polaków do własności mieszkaniowej to dobrze znane zjawisko, które mocno wpływa na kształt rodzimego rynku nieruchomości". - Przyczyny tego zjawiska są złożone i niemożliwe do wytłumaczenia tylko na gruncie ekonomii - podał Prajsnar.

Jednym z elementów, który sprawia, że własność jest popularniejsza od najmu jest "utrzymujące się od dłuższego czasu niskie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych" - podał Prajsnar. Jak zauważył, zdarza się, że rata za kredytowane mieszkanie jest mniejsza od kwoty, którą trzeba zapłacić za najem.

Zdaniem Prajsnara, najem jest mniej popularny niż własność, bo "spore znaczenie mają postawy wyniesione z rodzinnego domu". - Warto pamiętać, że przez ostatnie dekady własne "M" było dla Polaków synonimem stabilności i celem życiowych aspiracji - przypomniał ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Natomiast "przywiązanie młodszych Polaków do własności mieszkaniowej, połączone ze skłonnością do zaciągania ryzykownych kredytów hipotecznych (np. na 90 proc. wartości lokalu i 35 lat) wynika także ze specyfiki krajowego rynku najmu". - Wciąż wydaje się on niezbyt profesjonalny i zbyt mocno zorientowany na krótkoterminowe umowy - podał ekspert.

- Kolejny problem stanowi aktualny poziom czynszów, który jest podwyższany przez zbyt niską podaż mieszkań na wynajem i ryzyko wynajmującego dotyczące problemów eksmisyjnych. Wysoki poziom czynszów jest szczególnie widoczny na terenie metropolii, czyli miast najbardziej przyciągających młodych Polaków - powiedział Prajsnar.

Mieszkanie plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 r., wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć ramy dla realizacji inwestycji, utworzony został wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza PFR Nieruchomości. Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe – zarówno w małych, jak i dużych miastach.

Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które mogą umożliwić budowę ponad 117 tys. mieszkań. To 406 projektów o wartości 33 mld 693 mln zł.

W ramach Mieszkania plus oddano już do użytku 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, gminie Jarocin oraz Kępnie.