Nowy Dom Poselski, zdjęcia z 2009 roku

Kancelaria Sejmu bierze pod uwagę dwie opcje. Pierwsza to wyburzenie budynku i zbudowanie go od nowa, co kosztuje ok. 215 mln zł (bez 52 mln zł za wynajem mieszkań dla posłów i senatorów na czas zmian), druga – remont, którego wartość oszacowano na blisko 190 mln zł.