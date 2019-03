Wielka płyta

Pierwsze domy z wielkiej płyty powstawały na Zachodzie. Dokładnie w Holandii, a było to tuż po I wojnie światowej. Z czasem dołączyli do nich Niemcy – kilka bloków w berlińskiej dzielnicy Lichtenberg, a potem także Francuzi, Szwedzi i Związek Radziecki. To "domy z betonu" stawiano na masową skale.