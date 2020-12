Wybór koloru wystroju wnętrza wydaje się dość łatwy. Jednak przy bliższym przyjrzeniu się sprawa nie jest taka prosta. Pomieszczenie musi nie tylko ładnie wyglądać, ale także odpowiadać naszym potrzebom i nastrojom.

3 zasady doboru koloru

Kolor w dużej mierze wpływa to na to, jak się czujemy w danym pomieszczeniu. Decydując się na zmiany w aranżacji pomieszczenia, należy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt estetyczny, ale także praktyczny. Oto 3 pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć, zanim wybierzemy dominujący kolor w pokoju:

1) Jakie jest przeznaczenie tego pomieszczenia? Będzie to miejsce do pracy, do spędzania wolnego czasu czy wyłącznie do spania? Czy jest to pokój dla dziecka, a może osoby dorosłej?

2) Ile światła dostaje się do pomieszczenia w ciągu dnia? Jest też kwestia sztucznego oświetlenia – jest centralne czy punktowe, ciepłe czy zimne?

3) Jak duży jest pokój? Czy jest to otwarta przestrzeń, którą można podzielić na różne obszary, czy małe pomieszczenie?

Wybór koloru

Zanim nawet zaczniemy wybierać kolor do wnętrza, pomyślmy o przestrzeni. Zimne odcienie optycznie powiększają pomieszczenia, a ciepłe je pomniejszają. Efekt zależy również od wspomnianej wyżej jakości i ilości światła. To samo dotyczy tego, jak kolor wpłynie na nasze zmysły – gdy wnętrze jest zbyt ciemne, może okazać się dla nas zbyt przytłaczające.

Powiększanie pomieszczenia bielą

Najpopularniejsza pozostaje jasna aranżacja wnętrz, zwłaszcza w skandynawskim designie. Dobór jasnych kolorów w pomieszczeniu sprawia, że mieszkanie jest optycznie większe, jaśniejsze, a także stanowi bazę dla innych akcentów kolorystycznych i dodatków. Biel występuje w ciepłej i zimnej tonacji oraz w różnych wykończeniach – wykończenie z połyskiem będzie minimalistyczne i nowoczesne, a matowe nada wnętrzu klasyczną, wręcz przytulną aurę. Uniwersalną biel możemy łączyć z szarością, beżem oraz odcieniami drewna, uzyskując naturalną i przytulną aranżację wnętrza.

Większość osób, które wykańczają swoje pierwsze mieszkanie, często decyduje się na niezobowiązujące jasne barwy, które dają największą swobodę aranżacji. Jeśli nie zdecydujemy się na biel, a szukamy odcieni, które zapewnią poczucie przestrzeni w pomieszczeniu, wybierzmy delikatny żółty, chłodny niebieski lub jasny beż – opowiada Jakub Orski z biura sprzedaży dewelopera WPBM Mój Dom SA.

Zmniejszenie przestrzeni z pomocą ciemnych barw

Marząc o przytulnym, kameralnym wnętrzu, wybierzmy ciemniejsze kolory. Aby osiągnąć jeszcze lepszy efekt, zrezygnujmy z błyszczących wykończeń. Chociaż bardzo ciemne kolory zyskują na popularności, nie wszędzie się sprawdzą, ponieważ optycznie zmniejszają pomieszczenia. Sprawdzają się w przestrzeniach, w których nie przebywamy długo. Stosowane w domowych biurach dodają prestiżu i elegancji. Zanim jednak zdecydujemy się pomalować całe pomieszczenie na ciemne barwy, przetestujmy je na niewielkiej części ściany. Musimy pamiętać, że ciemny dobór kolorów to dobre rozwiązanie do nowoczesnych przestrzeni. Aby ciemnogranatowe pomieszczenia wyglądały interesująco, warto dobrać do nich dodatki z elementami złotego lub miedziowego metalu. Końcowy efekt takiej stylizacji będzie elegancki i nietuzinkowy.

Odprężająca kolorystyka

Zieleń – dzięki silnemu związkowi z naturą – pozwala na wyciszenie, działa uspokajająco. Jaśniejsze odcienie zieleni dobrze sprawdzą się w sypialni, gdzie szukamy ukojenia i relaksu. Podobny efekt przyniesie kolor lazurowy, który przywodzi na myśl czyste, błękitne niebo. Jest kojący, dobry do medytacji i skupienia. Dlatego polecany jest zarówno do sypialni, jak i do biur. Te harmonizujące kolory są dobrym tłem dla bieli, kości słoniowej i ecru, które rozjaśnią wnętrze, nadając lekkości pomieszczeniu.

Energia w pomieszczeniu

Kolor czerwony jest doskonałym wyborem do pomieszczeń ogólnodostępnych, takich jak salon i jadalnia, w których najważniejsze są spotkania i rozmowy. Czerwień może dobrze współgrać także kąciku do czytania, jeśli zostanie zastosowana we właściwym odcieniu i we właściwej ilości, wybrana przez nas przestrzeń stanie się bardziej intymna i uspokajająca. Podobne cechy posiada kolor pomarańczowy, który wnosi radość do wnętrza – często używany w kuchniach i jadalniach, stwarza przyjazną atmosferę i pobudza apetyt. Słoneczne tony warto neutralizować odrobiną beżu lub delikatnym brązem, tworząc przy tym nowoczesne oryginalne wnętrze.

Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć przestrzeń pełną relaksu czy pobudzającą kreatywność, masz niezliczone możliwości. Korzystając z sugestii wymienionych powyżej, pamiętaj, aby wybrać kolory zgodnie z przeznaczeniem każdego pomieszczenia.