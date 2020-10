Coraz niższe temperatury na zewnątrz sprawiają, że znacznie więcej czasu spędzamy w domu. Nieocenione latem wentylatory zamieniamy na ciepłe koce i pledy, które umilają nam jesienne wieczory. Nowa pora roku to zawsze dobry pretekst, by przystosować do niej nasze mieszkanie, a tym samym wprowadzić do niego kilka aranżacyjnych zmian. Styl holenderski i japandi to dwie koncepcje urządzania przestrzeni, które pozwolą nam stworzyć przytulne i bardzo estetyczne wnętrza.

Japandi – harmonijne połączenie

Pinterest i Instagram pełne są inspirujących zdjęć wnętrz w oszczędnym, a jednocześnie dość przytulnym stylu. To właśnie japandi – koncepcja aranżowania przestrzeni, czerpiąca z kilku różnych sposobów myślenia o urządzaniu wnętrz. Główne założenia japandi to połączenie japońskiego minimalizmu i oszczędności ze skandynawskimi inspiracjami naturą. Choć pozornie są to zupełnie różne estetyki, finalnie ich połączenie pozwala osiągnąć piękny efekt i stworzyć niezwykle stylowe wnętrze.

Skandynawskie kolory

Kolory we wnętrzach w stylu japandi odwołują się do popularnych odcieni, charakterystycznych dla wnętrz w stylu skandynawskim. Biele, szarości, beże, delikatne brązy i stonowane zielnie – to kolory, które świetnie sprawdzą się w pomieszczeniach, łączących minimalizm z przytulnym klimatem scandi. Warto pamiętać, że we wnętrzach w stylu japandi powinniśmy ograniczyć się do zastosowania maksymalnie trzech wyraźnie odznaczających się odcieni. Dzięki temu uda się nam utrzymać w nich harmonię, unikając tym samym kolorystycznego "zamiesznia”.

Sypialnia w stylu japnadi

Ze względu na skandynawskie kolory, harmonię i nawiązania do filozofii zen – styl japandi świetnie sprawdzi się w sypialniach. Pamiętajmy, że minimalizm jest jednym z głównych założeń tej koncepcji aranżacyjnej. Zatem w sypialni powinny pojawić się wyłącznie niezbędne meble i akcesoria. Dlatego też bardzo ważny okaże się tutaj wybór odpowiedniego łóżka. Prostota i oszczędność to jedne z głównych wytycznych tego modnego stylu. Dlatego warto zrezygnować z bogato zdobionych zagłówków. W sypialni w stylu japandi świetnie sprawdzą się proste wezgłowia z delikatnymi, geometrycznymi przeszyciami, które jeszcze bardziej podkreślą panującą we wnętrzu harmonię. Co więcej, delikatne zdobienia zagłówków zostaną pięknie podkreślone przez tkaniny utrzymane w jasnych, skandynawskich kolorach. Dzięki temu połączniu uda się nam wprowadzić do sypialni prawdziwy klimat japandi – podpowiada Artur Wasążnik, ekspert marki Comforteo.

Dodatki mają duże znaczenie

Dodatki we wnętrzach w stylu japandi pełnią nie tylko funkcję dekoracyjną, ale mają również ocieplić wnętrze, wyraźnie nawiązujące do estetyki minimalizmu. Głównym kryterium wyboru odpowiednich akcesoriów będą inspiracje naturą. Rośliny, pledy z lnu lub bawełny, gliniane ozdoby, ceramika – to przedmioty, które dopełnią wnętrze w stylu japandi, wprowadzając do niego odrobinę "ciepła”.

Holenderski klimat

Drugą inspiracją na jesień jest styl holenderski. Jak go opisać? Można powiedzieć, że to nieco „ocieplony” styl skandynawski. W holenderskich wnętrzach znajdziemy więcej połączeń różnych materiałów – drewna, miękkich tkanin i szkła. Różnice widać również typowej dla tego stylu kolorystyce. Styl holenderski to nie tylko biele i szarości, ale również delikatne zielenie, błękity, a także różne odcienie żółci – w tym także charakterystyczny kolor musztardowy. To właśnie w kombinacji różnych struktur, materiałów i kolorów tkwi sekret przytulnego, holenderskiego klimatu we wnętrzach.

Gra światłem

Jesienią dociera do nas znacznie mniej promieni słonecznych, a to właśnie światło ma duży wpływ na nasze samopoczucie. Dlatego tak istotna jest kolejna inspiracja, zaczerpnięta z holenderskiego sposobu myślenia o urządzaniu przestrzeni. Najważniejsze jest, by do wnętrza mieszkania wpadało jak najwięcej naturalnego światła. Nie rezygnujmy z zasłon, które pomagają zbudować przytulny klimat, ale niech pełnią one wyłącznie rolę dekoracyjną. Kolejnym ważnym elementem holenderskiego wystroju są lampy – świetnie sprawdzi się tutaj punktowe oświetlenie w postaci lamp stołowych i podłogowych. Zadbajmy o to, by światło było ciepłe i delikatne. Dzięki temu wnętrze mieszkania stanie się kameralne i przytulne, a wieczorem zapanuje w nim intymna atmosfera.

Obie koncepcje aranżacyjne pozwolą nam stworzyć stylowe i przytulne wnętrza, w których spędzimy najbliższe, jesienno-zimowe miesiące. Styl japandi przypadnie do gustu wielbicielom prostych form i minimalizmu z nutką skandynawskiego ciepła. Z kolei styl holenderski świetnie sprawdzi się w mieszkaniach osób, które uwielbiają łączenie różnych kolorów, form i materiałów. Wybór zależy od naszych indywidualnych upodobań oraz tego, w jakich wnętrzach czujemy się najlepiej.