Obrus idealnie wyprasowany

Po czym poznać dobrze nakryty stół? Oczywiście po obrusie. Powinien być skrojony na miarę i zwisać przynajmniej 20 centymetrów z każdej strony blatu. Zadbaj, aby był czysty i nienagannie wyprasowany. Obrusy wypierz w pralce osobno, dopasowując temperaturę i liczbę obrotów do rodzaju tkaniny. Białe z bawełny można prać nawet w 90°C, lniane w 60°C, zaś jedwabne w temperaturze nie większej niż 30°C. Z kolei te wykonane ze sztucznych tkanin (np. plamoodporne) maksymalnie w 40°C.

– Przed włożeniem obrusu do pralki, złóżmy go w kostkę i wirujmy ustawiając małą liczbę obrotów. Następnie najlepiej wysuszyć go na odpowiedniej suszarce, wyposażonej w grube druty, które zapobiegną powstawaniu zagnieceń na tkaninie. Tym sposobem skrócimy czas prasowania – wyjaśnia Magdalena Jaklewicz, ekspert marki Vileda.

Nie zapomnijmy również o dokładnym wyprasowaniu obrusa i serwetek. – Najlepiej prasować tkaniny, które są jeszcze lekko wilgotne (oczywiście można użyć też generatora pary). Wówczas wygładzenie wszystkich zmarszczek będzie proste i szybkie. Można też zwilżyć suchy obrus wodą ze spryskiwacza. Aby nabrał wyjątkowego zapachu wystarczy do czystej wody dodać kilka kropel perfum – dodaje ekspert Viledy.

Przywróć blask sztućcom i zastawie

Przed kolacją wigilijną warto zadbać o zastawę i wypolerować srebra. Pociemniałe sztućce oraz naczynia stołowe ze srebra i platerowane można wyczyścić domowym sposobem. – Wystarczy płaski garnek wyłożyć folią aluminiową (także jego boki), włożyć do niego sztućce i zalać zimną solanką, czyli wodą wymieszaną z dużą ilością soli. Następnie postawić na kuchence i doprowadzić do wrzenia. Gotować ok. 10 minut, po tym czasie zdjąć z płyty grzewczej, a po przestudzeniu wyjąć i wytrzeć sztućce do sucha. Najlepiej wypolerować je delikatnymi ściereczkami, które, w przeciwieństwie do ręcznika papierowego, nie pozostawią mikro włókien. Z kolei sztućce ze stali szlachetnej można myć w zmywarce. Jednak regularne używanie detergentów często powoduje różnego rodzaju zarysowania. Dlatego, jeśli chcemy, aby sztućce na długo zachowały blask skorzystajmy z domowego sposobu. Zanurzmy je na kilka minut w szklance z gorącą wodą i octem. A następnie dokładnie wypolerujmy – radzi ekspert Viledy.

Zapach Świąt

Kiedy wszystko już przygotowane, a dom lśni czystością, warto zadbać o przyjemny zapach. To sprawi, że nasze mieszkanie będzie jeszcze bardziej intrygujące. Aby w domu unosił się aromat Bożego Narodzenia, upiecz plasterki pomarańczy, posypane cynamonem i goździkami. Możesz ozdobić nimi świąteczną girlandę i umieścić ją w każdym pokoju, wtedy zapach rozejdzie się po całym domu.