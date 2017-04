Komornik rozpoczął we wtorek czynności zmierzające do odzyskania od dzierżawcy majątku Skarbu Państwa w b. kwaterze Hitlera Wilczy Szaniec w Gierłoży. Lasy Państwowe wypowiedziały prywatnej spółce dzierżawę, bo nie wywiązywała się z umowy, m.in. co do czynszu.