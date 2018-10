Deficyt mieszkaniowy stanowi jeden z problemów rozwojowych w Polsce. Eksperci budowlani coraz częściej wskazują, że korzystnym rozwiązaniem pomagającym w jego eliminacji jest nowoczesne budownictwo mieszkaniowe. W 2016 r. na konferencji Dni Betonu dyskutowano temat wydawał się wyzwaniem. Lokalne przywiązanie do tradycyjnych form i skojarzeniowe naleciałości z PRL związane z betonową wielką płytą wydawały się istotną barierą. Wyzwania pokonania jej podjęło pięć organizacji, w tym Stowarzyszenie Producentów Cementu i Stowarzyszenie Architektów Polskich, podpisując deklarację o merytorycznym i technologicznym wsparciu dla opracowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Merytoryczna edukacja i rozwijające się pozytywne oświadczenia, jak np. nagradzana Sprzeczna 4 zaowocowały rosnącym zainteresowaniem. Uczestniczący w dyskusjach na konferencji Bank Gospodarstwa Krajowego poprzez BGK Nieruchomości prowadzi obecnie konkurs na opracowanie prefabrykowanego systemu zabudowy. Zwycięzców mamy poznać w grudniu; już teraz wiadomo jednak, że rynek będzie zmierzał w stronę automatyzacji procesów budowlanych.

Fabryki domów w Polsce już działają

Obecnie w Polsce funkcjonuję świetnie rozwijające się firmy zajmujące się prefabrykacją betonową, takie jak notowany na giełdzie Pekabex. Niemniej jednak do tej pory zdecydowana większość ich produkcji trafia na eksport, m.in. do Niemiec i krajów skandynawskich, gdzie gotowe moduły mieszkaniowe zawierające odpowiednie instalacje, a niejednokrotnie również wykończone pomieszczenia, np. łazienki, nikogo już nie dziwią. W naszym kraju jest to w dalszym ciągu pewna ciekawostka, ale korzyści płynące z optymalizacji kosztów i czasu realizacji inwestycji powodują zainteresowanie kolejnych deweloperów, nie tylko tych wspieranych administracyjnie.

– Z naszych analiz wynika, że czeka nas dynamiczny wzrost inwestycji realizowanych w technologii betonowej prefabrykowanej. Dostępność technologii i materiałów już mamy. Dodatkową premię wpływającą na popularyzację stanowią właściwości betonu. Jego masa termiczna to klucz do energooszczędności i wyzwań ograniczania emisyjności, które stawia przed budynkami Unia Europejska. W skrócie budynki betonowe zapewniają, że wewnątrz jest cieplej zimą i chłodniej latem – mówi Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, który kieruje również pracami Rady Programowej Dni Betonu 2018.

Domy z drukarek w najbliższych latach

Co prawda prace i badania w zakresie wykorzystania betonowego drukowania 3D prowadzone są na całym świecie od ok. dziesięciu lat, wciąż jeszcze rozwiązania są bardziej eksperymentalne niż masowe. Niemniej jednak firma Research and Markets oszacowała, że globalny rynek druku 3D z betonu wzrośnie o 12,7 proc. w latach 2017-2021. Analizy pokazują, że obecnie rolę lidera w wykorzystaniu i rozwijaniu tego rozwiązania pełni Azja. Dla przykładu media szeroko obiegła informacja o całym osiedlu mieszkalnym "wydrukowanym" w Chinach.

Tego typu konstrukcje powstają także w Europie, m.in. we Francji i Holandii. Niedawno również w Polsce osiągnięto ciekawe dokonanie w zakresie tej technologii. Naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego stworzyli autorską drukarkę 3D wykorzystującą mieszankę betonową. Obecnie rozwiązanie pozwala na druk niewielkich obiektów, ale w przyszłości planowane są kubaturowe obiekty budowlane.

Rozwój nowoczesnych technologii betonowych i wynikająca z tego perspektywa dla polskiego budownictwa mieszkaniowego stanowić będzie jeden z istotnych wątków jubileuszowej X edycji konferencji Dni Betonu, która odbędzie się w dniach 8-10 października w Wiśle. Po wydarzeniu możemy spodziewać się ciekawych wniosków, niemniej już teraz można śmiało powiedzieć, że rynek budownictwa mieszkaniowego czekają spore zmiany.