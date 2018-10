- W Polsce dzisiaj brakuje mieszkań, szczególnie tych, które byłyby bardziej dostępne cenowo dla tej grupy Polaków, dla których dzisiaj mieszkanie jest często tym momentem, w którym decydują czy z Polski wyjechać, czy w Polsce zostać - powiedział Soboń.

- Mamy pełen potencjał, aby wypełnić zobowiązanie pana premiera Mateusza Morawieckiego, aby rozpocząć budowę 100 tys. mieszkań. Mamy kapitał, mamy lokalizacje tych inwestycji, mamy odpowiednie technologie, mamy pełną determinację, aby ten program zrealizować - dodał.

Minister powiedział, że każde 100 tys. zbudowanych w Polsce mieszkań, to 30 mld zł zainwestowanych w polską gospodarkę.

Dyrektor departamentu podatków dochodowych w resorcie finansów Maciej Żukowski dodał, że problem deficytu mieszkań w Polsce ma też pomóc rozwiązać ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości, nad którą obecnie pracuje Sejm.

- Projekt ten powinien zainteresować inwestorów indywidualnych i ożywić rynek kapitałowy. Zainteresuje również deweloperów. Mam nadzieję, że zwiększy udział polskiego kapitału, poprawi płynność i stabilność na rynku nieruchomości i będzie instrumentem do długoterminowego oszczędzania i długoterminowego inwestowania - powiedział Żukowski.

Obecny na konferencji koordynator Rady Mieszkalnictwa przy prezesie Rady Ministrów Mirosław Barszcz poinformował, że teraz realizowanych jest ok. 10 tys. mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. Jak dodał, wartość tych inwestycji to ponad 2,4 mld zł.

- Aktualnie w realizacji jest 27 projektów, w ramach których powstaje ponad 9 tys. 681 mieszkań - powiedział Barszcz. Jak dodał, "część tych projektów jest w budowie, część czeka na komercjalizację, część już oddano" - powiedział Barszcz.

Jak poinformował Barszcz, do końca tego roku "planowany stan realizacji to ma być blisko 30 tys. mieszkań". - Wartość tych inwestycji to 8,7 mld zł - powiedział.

Dodał, że obecnie analizowane są lokalizacje gdzie można będzie zbudować 117 tys. lokali.

- Analizujemy inwestycje, w ramach których może powstać 117 tys. mieszkań, w ramach rządowego programu Mieszkanie plus - powiedział Barszcz. Jak dodał, "to łącznie 406 projektów o wartości 33 mld 693 mln zł".

Przypomniał, że właścicielem BGK Nieruchomości został Polski Fundusz Rozwoju. - W niedługim czasie zaczniemy działać pod nazwą PFR Nieruchomości - podał.