- Aktualnie w realizacji jest 27 projektów, w ramach których powstaje ponad 9 tys. 681 mieszkań - mówił koordynator Rady Mieszkalnictwa przy prezesie Rady Ministrów Mirosław Barszcz. Jak dodał, "część tych projektów jest w budowie, część czeka na komercjalizację, część już oddano".

Mirosław Barszcz zaznaczył, że wśród tych 10 tys. mieszkań są zarówno zrealizowane inwestycje – Biała Podlaska, Kępno oraz projekty na terenie gminy Jarocin. - Są ujęte w tym wykazie także przedsięwzięcia w trakcie realizacji – jak Kępice, Katowice, Gdynia - powiedział.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa BGK Nieruchomości Ewa Syta, "pozostałe inwestycje w ramach programu Mieszkanie plus zlokalizowane są na terenie miasta st. Warszawy – m.in. osiedle Nowe Jeziorki przy ul. Karczunkowskiej oraz Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Toruniu, Wałbrzychu, Dębicy, Pelplinie, Skawinie, Radomiu, Świdniku, Łowiczu, Zamościu, gminie Kobierzyce, Łodzi oraz Zakliczynie".

Jak informował Barszcz, do końca tego roku "planowany stan realizacji to ma być blisko 30 tys. mieszkań z ostateczną decyzja inwestycyjną".

- Analizujemy natomiast inwestycje, w ramach których może powstać 117 tys. mieszkań, w ramach rządowego programu Mieszkanie plus - mówił Barszcz. Jak dodał, "to łącznie 406 projektów o wartości 33 mld 693 mln zł".

Mieszkanie plus to zbiór działań zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym.

Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału. W ramach programu utworzony został także Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju, którego aktywami zarządza BGK Nieruchomości.

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe – zarówno w małych, jak i dużych miastach. W tej chwili Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które łącznie umożliwiają budowę ponad 100 tys. mieszkań o łącznej wartości ponad 20 mld zł.