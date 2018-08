- Coraz mniej studentów korzysta z wynajmu pokoi, zdecydowanie preferują mieszkania, które wynajmują w kilka osób - zauważył Krasoń. - Rosną też oczekiwania co do samego lokalu: szybki internet to podstawa, atutem będzie też kuchenka mikrofalowa czy pralka - powiedział ekspert.

Jak dodał Krasoń, "coraz więcej jest też studentów, ale raczej nie z pierwszego roku, którzy chcieliby wynająć mieszkanie z miejscem parkingowym". - Jednak szukając mieszkania studenckiego, należy być świadomym, że im bliżej początku roku akademickiego, tym szanse znalezienia taniego i dobrego lokalu będą mniejsze, bo dostępne oferty będą już po prostu przebrane - wskazał.

- Według naszych danych mediana stawki najmu metra kwadratowego mieszkania w Krakowie wzrosła w ostatnim roku o prawie 6 proc. - powiedział Krasoń. - W tym samym czasie w Gdańsku i Poznaniu wzrost wyniósł kilkanaście procent, a w Warszawie – 8 proc. Z największych miast ceny najmniej poszły w górę we Wrocławiu – o 2,5 proc. - podał ekspert.

Krasoń zwrócił uwagę, że duża część wzrostu cen mieszkań na wynajem "bierze się nie z tego, że ceny takich samych mieszkań poszły w górę, a ze zmiany struktury dostępnych lokali". - Coraz więcej mieszkań dostępnych na rynku to mieszkania nowe lub prawie nowe. Wiele z nich ma coraz lepsze wyposażenie, nic więc dziwnego, że ceny są wyższe. Gdy spojrzeć na takie same lokale, to wahania są dużo mniejsze - przyznał.