Dariusz Niedośpiał, prezes zarządu LC Corp SA

W drugiej połowie roku wprowadzimy kolejne etapy już realizowanych inwestycji, jak Świętokrzyska Park i Bastion Wałowa w Gdańsku, a także Między Parkami i Kamienna 145 we Wrocławiu, czy Osiedle na Woli w Warszawie. W tym roku rozpoczniemy również sprzedaż mieszkań w ósmym etapie inwestycji Słoneczne Miasteczko w Krakowie.

Jeśli chodzi o nowe lokalizacje, planujemy rozpoczęcie jednego lub dwóch projektów w Krakowie i Warszawie, przy czym termin ich realizacji uzależniony jest od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ceny mieszkań są uzależnione od lokalizacji. Z uwagi na rosnące koszty budowy, zakładamy jednak, że stawki będą wyższe niż w poprzednich etapach poszczególnych inwestycji.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom SA

W najbliższych miesiącach planujemy wprowadzenie do sprzedaży kolejnych etapów chętnie wybieranych przez wrocławian osiedli. Nowe mieszkania powstaną m.in. w Olimpii Port, osiedlu nad Odrą, w którym mieszkańcy mają do dyspozycji własne boiska, tarasy widokowe na dachach, czy bazę kajakową. Rozszerzymy również ofertę Słonecznych Stabłowic, gdzie niedawno wraz z nowym etapem przekazaliśmy mieszkańcom klub mieszkańca i osiedlowy fitness.

W zanadrzu mamy również nowe projekty, w tym nowe osiedle we wrocławskich Krzykach, Oporowie oraz w Nowych Żernikach. Klienci mogą oczekiwać sprawdzonych układów mieszkań dwu, trzy i czteropokojowych z balkonem, tarasem lub ogródkiem, z możliwością wydzielenia w lokalu osobnej kuchni.

Michał Melaniuk, dyrektor zarządzający Cordia Polska

Aktualnie Cordia przygotowuje trzy nowe projekty na terenie Warszawy. Możemy zdradzić, że jeden z nich to drugi etap osiedla Zielone Bemowo. Ponadto będziemy realizować kolejne przedsięwzięcie na terenie Krakowa. Zaprojektowane przez nas mieszkania oferują szeroki zakres metraży.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor pionu marketingu s Sprzedaży w J.W. Construction Holding SA

W pierwszym kwartale 2018 roku Grupa prowadziła 12 inwestycji na ponad 3 400 lokali, które są realizowane w Warszawie: Zielona Dolina, Bliska Wola i Wrzosowa Aleja, w Szczecinie: Hanza Tower, w Katowicach: Nowe Tysiąclecie; w Gdyni: Bernadowo Park i Kamerata; w Ożarowie: Villa Campina. Wśród projektów planowanych do uruchomienia w ciągu najbliższych miesięcy znajdują się m.in. inwestycje w Warszawie przy ulicy Berensona i ulicy Nowodworskiej oraz kolejne etapy Wrzosowej Alei.

Jeszcze w tym roku planujemy także wprowadzić do sprzedaży apartamenty w nowym aparthotelu przy ulicy Pileckiego na warszawskim Ursynowie. W inwestycji znajdzie się 220 apartamentów o powierzchni od 17 mkw. do 52 mkw. Oczekujemy również na pozwolenie na budowę aparthotelu w Gdyni przy ulicy Spokojnej, gdzie powstanie 181 apartamentów pod wynajem.

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper

Bogaty bank ziemi pozwala nam na wprowadzenie do oferty nowych produktów. Opóźnienia wynikają z wydłużającego się czasu oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnych. Jeszcze w tym roku planujemy włączenie do sprzedaży kolejnych projektów we Wrocławiu i w Krakowie na około 600 lokali. Będą to następne etapy obecnie realizowanych osiedli, jak i zupełnie nowe inwestycje. Tak, jak dotychczas będą charakteryzowały się świetną lokalizacją, wysoką jakością, sprawdzonymi układami mieszkań, czy starannym zagospodarowaniem terenu wokół budynków.

Mirosław Bednarek, prezes zarządu Matexi Polska

Mamy projektowych kilka nowych lokalizacji w Warszawie w sumie na ponad 2200 mieszkań, pracujemy też nad projektami na nowych rynkach, poza stolicą. W tej chwili mamy kilka inwestycji w zaawansowanej fazie przygotowania, ale nie zdecydowaliśmy jeszcze o kolejności wprowadzenia ich do oferty, czekając jednocześnie na zakończenie procesów administracyjnych.

Magdalena Szulc, PR Manager w Ataner

Jeszcze tego lata zamierzamy wprowadzić do sprzedaży mieszkania w trzecim etapie budowy osiedla Nowy Marcelin w poznańskim Grunwaldzie. W ofercie znajdą się lokale o zróżnicowanych powierzchniach, od kawalerek o metrażu 35 mkw. do mieszkań czteropokojowych wielkości 94 mkw. Osiedle usytuowane tuż obok lasku Marcelińskiego cieszy się dużym zainteresowaniem młodych rodzin. Podobnie, jak w sąsiednim Osiedlu Marcelin, również w tej inwestycji zaplanowane zostało centrum sportowe tylko dla mieszkańców, gdzie znajdzie się siłownia, sala gimnastyczna, czy sala zabaw dla dzieci. Osiedle jest monitorowane, oferuje place zabaw oraz podziemną halę garażową. Budynki o zróżnicowanej wysokości od trzech do dziesięciu pięter wyróżniać się będą ciekawą architekturą.

Inwestycją zaplanowaną na ten rok jest też budynek mieszkalny przy ulicy Na Podgórniku, obok Cytadeli, położony w sąsiedztwie największego poznańskiego parku, pomiędzy Cytadelą a Starym Rynkiem. Lokalizacja zapewnia nie tylko spokój i otaczającą zieleń, ale także dogodny dojazd do Starego Rynku, w ciągu 5 min. samochodem. Jesienią w tej inwestycji trafią do sprzedaży lokale, od kawalerek do mieszkań o powierzchni 120 mkw.

Anna Skotnicka-Ryś, kierownik Biura Sprzedaży firmy Profbud

Realizujemy aktualnie kilka inwestycji, z których część to projekty wieloetapowe. Na przykład w Osiedlu Stella na warszawskim Bemowie realizujemy już drugi etap inwestycji, w której znajdzie się 186 funkcjonalnych mieszkań. Zakończenie tej fazy budowy planujemy w pierwszym kwartale 2020 roku, a w czwartym kwartale tego roku rozpocznie się budowa kolejnego, trzeciego etapu projektu, w którym pod koniec 2020 roku do użytku oddanych zostanie 150 mieszkań.

Jedną z nowości w naszym port folio jest Osiedle Haven House w bezpośrednim sąsiedztwie warszawskiej Saskiej Kępy. Powstanie tam 114 lokali o zróżnicowanym metrażu, od 28 mkw. do 150 mkw. Mieszkania są już dostępne w sprzedaży, a ich ceny zaczynają się od 8400 zł/mkw. Zakończenie budowy osiedla nastąpi w drugim kwartale 2020 roku.

W Osiedlu Primo zlokalizowanym w Śródmieściu Łodzi, która jest dla nas nowym rynkiem, w ramach budowy pierwszego etapu inwestycji w czwartym kwartale 2019 roku zostanie oddanych do użytku 220 lokali.

Andrzej Swoboda, wiceprezes zarządu Grupy CTE

Planujemy wprowadzenie na rynek ostatnich dwóch etapów osiedla domów w zabudowie bliźniaczej. Obecnie zintensyfikowaliśmy prace projektowe związane z wprowadzeniem do naszej oferty atrakcyjnych apartamentów inwestycyjnych.

Marta Kasprzak, menedżer ds. sprzedaży i marketingu w Duda Development

Pierwsza połowa roku była dla nas niezwykle intensywna, wprowadziliśmy na rynek cztery nowe inwestycje, poszerzając naszą ofertę mieszkań do ponad 200 lokali. Stale planujemy kolejne projekty, ale szczegóły na ich temat ujawnimy dopiero w przyszłym roku.

Grzegorz Woźniak ze spółki Quelle Locum

W tym roku nie planujemy realizacji nowych projektów. Z początkiem przyszłego roku chcemy uruchomić drugi etap osiedla Park Leśny Bronowice. Mamy też dwa inne projekty, które w zależności od postępu prac mogą wystartować w drugiej połowie przyszłego roku.

Agnieszka Jałoszyńska, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w firmie Sky Investments

Najbliższe miesiące będą bardzo dynamiczne dla naszej firmy, ponieważ planujemy wprowadzić na rynek nową inwestycję na terenie Poznania – osiedle Rodzinne Podolany. W inwestycji przy ulicy Heleny Rzepeckiej zaprojektowane zostały domy w zabudowie szeregowej, do których przynależeć będą dwa miejsca postojowe, taras lub ogród. Pojawią się także elementy małej architektury. Powstaną drogi wewnętrzne, oświetlenie, a w późniejszym terminie również przestronny plac zabaw. Lokale będą dostępne w metrażach około 85 mkw., 91 mkw. i 100 mkw. Cennik zostanie zaprezentowany podczas wrześniowych Targów Mieszkań i Domów w Poznaniu.

Marek Szmolke, prezes Grupy Deweloperskiej Start

Przygotowujemy do wprowadzenia na rynek kilka inwestycji, w tym projekt Pszczelna 30 w Krakowie Ruczaju, Apartamenty Turystyczna w Krakowie Prądniku Białym i Start City w Krakowie Prokocimiu przy ulicy Republiki Korczakowskiej.

W wymienionych inwestycjach znajdą się mieszkania jednopokojowe z aneksem kuchennym oraz jasną kuchnią, mieszkania dwupokojowe z aneksem kuchennym o metrażu około 35 mkw. lub dwójki z kuchnią o metrażu około 45 mkw.- 50 mkw. W inwestycjach przewidziano także mieszkania trzypokojowe z aneksem kuchennym lub kuchnią. Na etapie budowy będzie można łączyć poszczególne lokale. Mieszkania znajdujące się na parterze będą miały ogródki, a usytuowane na piętrach duże tarasy. Nie znamy jeszcze cen mieszkań, ale pewnością będą to stawki rynkowe.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Mamy w przygotowaniu dwie inwestycje w Warszawie. Jedną z segmentu popularnego, drugą z ofertą apartamentów. Niestety z przyczyn od nas niezależnych termin wprowadzenia ich do sprzedaży przesuwa się, ale do końca tego roku spodziewamy się wprowadzić do sprzedaży przynajmniej jeden z projektów.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Grupa Kapitałowa Home Invest wprowadziła do sprzedaży w tym roku nową inwestycję Willa Ochota, która zlokalizowana jest na warszawskiej Ochocie przy ulicy Mszczonowskiej. W ofercie znajduje się 41 mieszkań o powierzchni od 20 mkw. do 48 mkw. w cenie od 8899 zł/mkw. W ostatnim czasie została rozpoczęta przedsprzedaż mieszkań w inwestycji Warszawski Świt, która usytuowana jest na Targówku przy ulicy Poborzańskiej. W pierwszym etapie projektu powstanie 139 funkcjonalnych mieszkań o powierzchni od 34 mkw. do blisko 100 mkw. W przedsprzedaży znajduje się także inwestycja Okopowa 59A, zlokalizowana na warszawskiej Woli, w której znajdzie się 98 mieszkań w metrażach od 41 mkw. do 113 mkw. W tym roku do sprzedaży powinien trafić również projekt Przy Agorze 6, położony na warszawskich Bielanach.

Piotr Zagórski , Marketing Manager w Nexity Polska

Poszerzamy naszą ofertę o nowe lokalizacje w Warszawie, ale również wchodzimy na poznański rynek z propozycją wieloetapowego osiedla. W obecnych, warszawskich projektach NextUrsus i LifeTown także zostaną wprowadzone kolejne etapy. Ponadto w czwartym kwartale 2018 roku planujemy wprowadzenie do sprzedaży nowej inwestycji na warszawskim Bemowie, której niewątpliwym atutem będzie bliskość projektowanej stacji metra.

Oferta obejmuje lokale od kawalerek do mieszkań czteropokojowych. Ceny mieszkań zaczynają się od 5800 zł/mkw. w projekcie w Ursusie.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Jak zawsze staraliśmy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i nasze nowe mieszkania będą skierowane zarówno do tych, którzy poszukują nieruchomości usytuowanych w kameralnym zaciszu, ale i do tych, którzy chcą aby ich mieszkanie było zlokalizowane w śródmieściu. Będą to inwestycje, które oferują mieszkania w szerokim zakresie metraży, od małych i przytulnych kawalerek po całkiem spore i przestronne lokale.