Redakcja Dziennik.pl

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dopłatach do czynszu tzw. program Mieszkanie na start. Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Dopłaty będą udzielane do 15 lat i będą skierowane do rodzin z dziećmi, ludzi młodych, osób niepełnosprawnych i seniorów.

Pomoc finansowa dla osób o umiarkowanych i niższych dochodach w utrzymaniu wynajmowanych mieszkań przez długi czas trafi do chętnych niezależnie od tego, czy będą wynajmować mieszkanie od towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej czy na rynku komercyjnym.

Jak wynika z analiz resortu, na największe miesięczne dopłaty mogą liczyć 4-osobowe rodziny z Warszawy, tj. 561 zł. W Gdańsku wyniosą one 507 zł, w Krakowie - 473 zł, we Wrocławiu - 471 zł, w Katowicach - 423 zł. Najmniejsze dopłaty będą przysługiwały w Łodzi - 375 zł oraz w Opolu - 374 zł.

Natomiast średnie dopłaty w województwach dla takiej rodziny resort przewiduje w pomorskim - 454 zł, a najmniej będą mogli otrzymać mieszkańcy woj. opolskiego - 306 zł.

O dopłaty może ubiegać się każda osoba fizyczna, która jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem przebywającym w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku ze świadczeniem pracy. Ponadto jest najemcą mieszkania wybudowanego przez inwestora we współpracy z gminą lub spółką gminną. Mieszkanie musi zostać zasiedlone po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej i wówczas dopłaty będą obowiązywało dla danego lokalu przez 20 lat.

Resort podkreśla, że kolejną ważną sprawą są warunki ustawowe m.in. spełnienie kryteriów dochodowych i majątkowych. Najemca nie może być też właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania. Dodatkowo musi zawszeć umowę najmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną.

Aby otrzymać dopłaty, najemca w pierwszej kolejności musi zawrzeć umowę najmu. W tym cel powinien sprawdzić listę gmin uczestniczących w Mieszkaniu na start, która znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego i wybierz dogodną lokalizację mieszkania.

Następnie powinien skontaktować się z wybraną gminą w sprawie możliwości najmu lokalu objętego prawem do dopłat i złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu.

Jeżeli spełni on wszystkie wymagane przez radę gminy kryteria, wynajmujący poinformuje go o warunkach, procedurze i terminie zawarcia umowy najmu lub umowy rezerwacyjnej.

Po zawarciu umowy trzeba złożyć wniosek o dopłaty w urzędzie gminy wraz z odpowiednimi dokumentami. Decyzję o przyznaniu dopłat podejmie w ciągu miesiąca wójt lub burmistrz czy prezydent miasta.

W przypadku przyznania najemcy dopłat, wysokość czynszu zostanie skorygowana przez wynajmującego o wysokość miesięcznej dopłaty. Czynsz pomniejszony o dopłatę będzie trzeba zapłacić bezpośrednio wynajmującemu, a dopłata zostanie przekazana przez gminę bezpośrednio na rachunek wynajmującego.