Redakcja Dziennik.pl

Program Mieszkanie+ rozwiązuje problem wielu polskich rodzin, jakim są zbyt wysokie koszty wynajmu lub zakupu mieszkania. To pierwsze, najważniejsze założenie programu. Drugie to wysoka jakość przestrzeni publicznej. Chcemy realizować dobrze zaprojektowane osiedla, które - tak jak Nowe Jeziorki - będą estetycznym, funkcjonalnym i przyjaznym miejscem do życia - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, cytowany w komunikacie.

Na ternie inwestycji powstanie 19 budynków mieszkalnych z infrastrukturą społeczną - szkołą, przedszkolem, boiskiem, a także różnorodną ofertą handlowo-usługową.

- Podpisana dziś umowa przybliża nas do realizacji tej kluczowej dla programu Mieszkanie+ inwestycji. To projekt szczególnie dla nas ważny nie tylko ze względu na to, że to pierwsza stołeczna lokalizacja, ale także tak duże i kompleksowe osiedle, które pozytywnie wpłynie na rozwój tej części miasta - powiedział członek zarządu BGK Nieruchomości Grzegorz Muszyński, cytowany w komunikacie.

Zawarta pomiędzy BGK Nieruchomości a projektantami umowa dotyczy wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej dla nowego osiedla - m.in. opracowania projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a także świadczenia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, podano także.

Mieszkanie+ to najważniejszy pakiet rozwiązań Narodowego Programu Mieszkaniowego, którego celem jest zwiększenie liczby mieszkań dostępnych dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach, dzięki wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa. Aby zrealizować ten cel został powołany Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który będzie pełnił funkcję "banku ziemi". KZN będzie gromadził nieruchomości należące do państwa i zarządzał nimi tak, aby zwiększyć podaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe.