Redakcja Dziennik.pl

N. jest podejrzany m.in. o współudział w oszustwie przy reprywatyzacji działki na Placu Defilad. Przebywał w areszcie od lutego 2017 r.

Jak powiedział w sobotę PAP rzecznik Sądu Apelacyjnego sędzia Witold Franckiewicz, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec N. tzw. aresztu warunkowego na posiedzeniu, na którym były rozpatrywane zażalenia na postanowienia o przedłużeniu tymczasowego aresztu dla tego adwokata oraz dwójki innych podejrzanych w tym śledztwie - adwokat Aliny D. i jej syna b. wiceszefa Biura Gospodarki Nieruchomościami stołecznego ratusza Jakuba R.

- Sąd nie uwzględnił zażalenia Aliny D. i Jakuba R. i przydłużył im areszt do 21 października - powiedział sędzia Franckiewicz.

Dodał, że w stosunku do Roberta N. sąd zdecydował o zastosowaniu tzw. warunkowego aresztu. - Będzie on mógł opuścić areszt, jeśli wpłaci milion złotych poręczenia majątkowego. Wówczas zostanie objęty dozorem policyjny i będzie miał zakaz opuszczania kraju - powiedział sędzia.

Jak podkreślił, sąd zdecydował się na zastosowanie aresztu warunkowego wobec N., ponieważ "inna jest postawa procesowa tego podejrzanego". - Możliwe, że w przyszłości będzie on mógł skorzystać z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary - powiedział sędzia.

Adwokat Robert N. (brat Marzeny K. - byłej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, która również przebywa w areszcie wz. ze śledztwem dot. warszawskich reprywatyzacji), zdaniem prokuratury miał wspólnie i w porozumieniu z adwokat Aliną D. i jej synem b. wiceszefem Biura Gospodarki Nieruchomościami stołecznego ratusza Jakubem R., brać udział w oszustwie dotyczących wydania decyzji administracyjnych dla nieruchomości położonych w Warszawie.

Adwokat miał również z R. i D. dopuścić się oszustwa w związku z uzyskaniem prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kościelisku przy ul. Salamandry 30.

Według prokuratury Alina D. i Robert N. reprezentowali dwie linie spadkobierców polskiego generała Tadeusza K. - angielską i kanadyjską. Jak twierdzą śledczy, adwokaci wprowadzali w błąd spadkobierców m.in. co do czynności prawnych, które podejmują i roszczeń wchodzących w skład spadku po polskim generale. "Zbyli oni na rzecz podstawionych osób prawa i roszczenia do nieruchomości wchodzących w skład masy spadkowej. Do zbycia praw i roszczeń doszło po znacznie zaniżonych kwotach, nie odpowiadających ich rzeczywistej, rynkowej wartości" - informowała wcześniej prokuratura.