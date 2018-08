Redakcja Dziennik.pl

– Pośrednicy często nie mają czym handlować. Zainteresowanie klientów jest ogromne, oferta ograniczona. Schodzi praktycznie wszystko, co pojawia się na rynku – mówi Gazeta.pl Marek Suchodół, autor raportu o Zakopanem dla instytutu Monitor Rynku Nieruchomości.

Z danych wynika, że ceny nowych mieszkań wahają się od 13 do 18 tys. zł za mkw. w centrum miasta (od 9 do 15 tys. zł na peryferiach). A jak jest na rynku wtórnym? "Zdarza się, że w cenie jednego nowego mieszkania można kupić dwa używane – ich średnia cena to ok. 8,4 tys. zł za metr".

"Zdecydowanie najdrożej jest w hotelach apartamentowych z zapleczem rekreacyjno-sportowym, tu cena metra oscyluje na poziomie 15-20 tys. zł. Rośnie też wartość gruntów, zwłaszcza w centrum, gdzie trzeba zapłacić 1-2 tys. zł za metr kwadratowy działki". Źródło: Gazeta.pl

To jednak uśrednione ceny – zdarzały się przypadki, kiedy metr kosztował powyżej 20 tys. zł. Przykładami: inwestycja Grand Nosalowy Dwór - 30-metrowy lokal poszedł za 680 tys. zł, z kolei przy ul. Do Tadziaków – 50-metrowy za blisko 1,5 mln zł, a 100-metrowy apartament – 2 mln.

– Zakopane to specyficzne miejsce do budowania. Ilość gruntów jest ograniczona, uzyskanie pozwolenia trudne. Nie ma dużych działek w centrum – by coś postawić, trzeba wciskać małe inwestycje na kilka, kilkanaście mieszkań, co też winduje ceny – komentuje Piotr Krochmal, prezes instytutu Monitor Rynku Nieruchomości. – Poza tym Zakopane wciąż jest modne. Ludzi przyjeżdża tu coraz więcej, niektórzy uważają, że boom turystyczny to również efekt 500 plus.

"Wzrost cen widać szczególnie na przykładzie hoteli apartamentowych nazywanych też condohotelami". – O ile w 2017 r. ceny apartamentów typu condo kształtowały się na poziomie ok. 16 tys. zł za mkw., o tyle w pierwszym kwartale 2018 r. poziom ten wzrósł do ok. 19 tys. zł za mkw. – mówi Marek Suchodół. Źródło: Gazeta.pl

Inwestycjami w Zakopanem zainteresowani są inwestorzy z całej Polski – dużo jest osób m.in. z Warszawy i Gdańska ("mają też apartamenty nad morzem i chcą w ten sposób uzupełnić swą ofertę").