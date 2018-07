Redakcja Dziennik.pl

Dariusz Niedośpiał, prezes zarządu LC Corp SA

Zdecydowanie trudniej jest obecnie wprowadzić nową ofertę na rynek niż jeszcze kilka miesięcy temu. Aktualna, niższa podaż oferowanych mieszkań wynika z ograniczonej dostępności gruntów, przeciągających się procedur administracyjnych związanych z uzyskiwaniem uzgodnień i samej decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie bez znaczenia są też rosnące koszty budowy i trudności z zakontraktowaniem wykonawcy.

Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Polnord SA

Oferta Grupy Polnord utrzymuje się aktualnie na poziomie oscylującym wokół tysiąca lokali dostępnych w projektach realizowanych w największych miastach w Polsce. Grupa, dysponując dużym i systematycznie powiększanym bankiem ziemi, pozwalającym obecnie na wybudowanie około 390 tys. mkw. PUM, wolna jest od głównego ryzyka wpływającego na zmniejszenie podaży, jakim jest właśnie brak dostępu do nieruchomości inwestycyjnych.

W całym 2018 roku ofertę Grupy powiększy ponad 1250 lokali, które powstaną w ramach 10 inwestycji. Na początku trzeciego kwartału br. Polnord wprowadził do sprzedaży 113 mieszkań w nowym projekcie Wilania, zlokalizowanym w warszawskim Wilanowie.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom SA

Oferta mieszkaniowa we Wrocławiu w pierwszym półroczu br. utrzymała się na zbliżonym poziomie, jak w analogicznym okresie w roku ubiegłym i oscyluje w okolicach 1500 lokali. Całkowita liczba oferowanych mieszkań wzrosła w porównaniu z pierwszym półroczem 2017 roku o ponad 20 proc. i sięga aktualnie blisko 2000 lokali. Zwiększenie skali działalności związane jest z ubiegłorocznym przejęciem mLocum, a tym samym uruchomieniem oferty w Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Trójmieście.

W pierwszym półroczu Archicom wprowadził do oferty 834 lokale w kolejnych etapach osiedli Browary Wrocławskie, Cztery Pory Roku, Forma, Słoneczne Stabłowice we Wrocławiu oraz w inwestycji Przylesie Marcelin w Poznaniu.

Nie mniej, zakup nowych gruntów w rozsądnych cenach, kontraktowanie sprawdzonych wykonawców i wydłużający się proces przygotowywania inwestycji, a także czas niezbędny do uzyskania pozwoleń na budowę zdecydowanie przekładają się na ograniczenie podaży.

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. Sprzedaży Lokum Deweloper

Pod koniec drugiego kwartału 2018 roku nasza oferta obejmowała 928 lokali. To porównywalna liczba, jak w połowie pierwszego półrocza zeszłego roku, kiedy w sprzedaży mieliśmy 914 lokali. Systematyczne poszerzanie liczby projektów to jeden z naszych priorytetów. W czerwcu br. wprowadziliśmy do oferty X etap osiedla Lokum di Trevi oraz nową inwestycję Lokum Smart City we Wrocławiu. Pracujemy także nad kolejnym inwestycjami w obu miastach.

Magdalena Szulc, PR manager w Ataner

Nasza oferta kształtuje się podobnie, jak w zeszłym roku pod względem liczby budowanych mieszkań, lokali usługowych i biur. Nie zauważyliśmy spadku zainteresowania zakupem nieruchomości. Wręcz przeciwnie, popyt wciąż jest bardzo duży. Klienci pytają nas o inwestycje zanim jeszcze rozpocznie się budowa.

Marta Kasprzak, menedżer ds. sprzedaży i marketingu w Duda Development

W porównaniu z ubiegłym rokiem nasza oferta mieszkaniowa znacznie się poszerzyła. Wzbogaciliśmy portfolio o dwa nowe projekty wielorodzinne w centrach miast: Diasferę Łódzką w Łodzi i Fyrtel Wilda w Poznaniu. Obie inwestycje cieszą się znacznym zainteresowaniem, podobnie jak drugi etap osiedla Morasko Park i trzeci osiedla Nowe Złotniki. W naszych wynikach sprzedaży nie notujemy spadków.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Zainteresowanie naszą ofertą utrzymuje się na stałym poziomie, co pozwala na utrzymanie stabilnego tempa sprzedaży. Wielkość oferty jest porównywalna do tej, którą mieliśmy w tym samym okresie ubiegłego roku.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Oferta mieszkań w budowie zmniejszyła się w porównania z rokiem ubiegłym, ale Grupa Kapitałowej Home Invest w ostatnim czasie rozpoczęła przedsprzedaż mieszkań w nowych inwestycjach, których budowa już wkrótce się rozpocznie. Aktualnie w budowie znajduje się inwestycja Willa Ochota, która zlokalizowana w warszawskiej dzielnicy Ochota przy ulicy Mszczonowskiej. W przedsprzedaży mamy jeszcze mieszkania w dwóch inwestycjach w Warszawie, na Targówku i Woli.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding SA

W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba samych inwestycji nieznacznie się zmniejszyła, ale liczba lokali w ofercie utrzymuje się na porównywalnym poziomie, jak w roku ubiegłym. W czerwcu br. wprowadziliśmy do sprzedaży kolejny etap naszej flagowej inwestycji zlokalizowanej na warszawskiej Woli – Bliska Wola Tower. Znajdzie się w niej blisko 1500 lokali, zarówno mieszkań, jak i apartamentów na wynajem oraz lokali handlowo-usługowych.

Andrzej Swoboda, wiceprezes zarządu Grupy CTE

Duże zainteresowanie zakupem mieszkań skłoniło nas do szybszego wprowadzenia na rynek kolejnych etapów naszych inwestycji. W połowie bieżącego roku liczba oferowanych lokali mieszkalnych była o 50 proc. większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Mirosław Bednarek, prezes zarządu Matexi Polska

Ostatnie miesiące to dla Matexi Polska intensywny czas w zakresie zakupów gruntów i przygotowywania kolejnych inwestycji. Nasza oferta i portfolio lokalizacji dynamicznie rośnie za sprawą uruchomienia dużych, etapowanych projektów m.in. pierwszego projektu na Pradze przy ulicy Omulewskiej i będącego w końcowej fazie przygotowania osiedla Na Bielany! przy ulicy Heroldów. Pracujemy też nad uruchomieniem kilku następnych inwestycji.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Nasza oferta zwiększyła się od połowy minionego roku. Aktualnie prowadzimy sprzedaż mieszkań w dwóch nowych etapach inwestycji Piasta Park – Piasta Park II oraz Piasta Park III. Ponadto, w połowie ubiegłego roku wprowadziliśmy do sprzedaży Apartamenty Nowa Bonarka i Krygowskiego II.

Piotr Zagórski, Marketing Manager w Nexity Polska

Nasza oferta zwiększyła się dzięki wprowadzeniu do sprzedaży kolejnych etapów inwestycji Lifetown i Next Ursus. Jeszcze większy wzrost planujemy w drugiej połowie roku w związku z uruchomieniem nowych inwestycji w Warszawie i Poznaniu.

Jerzy Kłeczek, specjalista ds. marketingu w Activ Investment

Podaż w naszej firmie jest mniejsza, ale nie odczuwamy spadku zainteresowania mieszkaniami ze strony klientów.