Redakcja Dziennik.pl

Wioletta Kleniewska, dyrektor biura sprzedaży i marketingu Polnord SA

Do końca lipca br. będzie trwała przedsprzedaż mieszkań we wprowadzonej właśnie na rynek nowej inwestycji w warszawskim Wilanowie. Na kameralnym, złożonym z czterech eleganckich willi, osiedlu Wilania w promocyjnych cenach oferujemy mieszkania od jedno do czteropokojowych, w metrażach od 32 do 89 mkw.

Z okazji cenowych mogą również skorzystać klienci osiedla Tęczowy Las, położonego w Olsztynie 300 m od jeziora Bartąg. Obecnie w puli promocyjnej zostały trzy mieszkania. Są to dwa lokale trzypokojowe o powierzchni 60 mkw. i 70 mkw. oraz mieszkanie dwupokojowe o metrażu 56 mkw.

Jedną z najbardziej atrakcyjnych wakacyjnych ofert wprowadziliśmy w osiedlu Senatorska 29, zlokalizowanym 2 km od słynnego łódzkiego deptaku na Piotrkowskiej. Mieszkanie dwupokojowe można tu kupić w cenie 195 tys. zł.

Okres wakacyjny zbiegł się także z finalizacją budowy osiedla Ku Słońcu, położonego o 5 minut jazdy od centrum Szczecina. Ostatnie mieszkania można tam kupić w kwocie od 5375 zł za mkw.

Warto także zwrócić uwagę na osiedle w Gdańsku-Kowalach, znajdujące się 12 minut od centrum miasta, które ma już pozwolenie na użytkowanie. W ofercie specjalnej są w nim dostępne mieszkania trzypokojowe o powierzchni około 60 mkw. oraz czteropokojowe o metrażu 78 mkw.

Dariusz Niedośpiał, prezes zarządu LC Corp SA

Prowadzimy sprzedaż mieszkań zgodnie z założonym tempem, dlatego aktualnie nie planujemy wprowadzania promocji w inwestycjach. Zainteresowanie naszą ofertą utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W wielu projektach mieszkania są w stu procentach sprzedawane jeszcze zanim dojdzie do zakończenia budowy i oddania budynków. Taka sytuacja to efekt przyjętej polityki cenowej spółki, która zakłada kalkulowanie cen na poziomie zapewniającym oczekiwane i stabilne tempo sprzedaży, z uwzględnieniem zdolności nabywczej klientów, cen na rynku oraz kosztów realizacji inwestycji.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom SA

Decydując się na zakup mieszkania w jednej z naszych dziesięciu wrocławskich inwestycji klienci mogą liczyć na wakacyjne promocje. W ramach akcji "Zysk rośnie wraz z metrażem" przyszli mieszkańcy naszych osiedli mogą uzyskać premię do 20 tys. zł. Dokładna wartość upustu uzależniona jest od metrażu nabywanej nieruchomości. Promocja trwa do 31. sierpnia br.

Michał Melaniuk, dyrektor zarządzający Cordia Polska

Na okres wakacyjny nie przewidujemy promocji cenowych w żadnej z naszych inwestycji.

Marta Kasprzak, menedżer ds. sprzedaży i marketingu w Duda Development

Z myślą o lecie przygotowaliśmy promocje w naszych dwóch najnowszych inwestycjach: Fyrtlu Wilda w Poznaniu oraz Diasferze Łódzkiej w centrum Łodzi. Osoby, które w najbliższym czasie zdecydują się na zakup mieszkania w jednym z tych projektów, mogą liczyć na preferencyjnie rozpisany harmonogram płatności.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding SA

Na okres wakacyjny przygotowaliśmy ofertę specjalną na zakup mieszkań w osiedlu Nowe Tysiąclecie w Katowicach. Przy zakupie mieszkania trzypokojowego o metrażu powyżej 60 mkw., nabywca otrzymuje komórkę lokatorską gratis.

Nowe Tysiąclecie to atrakcyjna propozycja dla rodzin z dziećmi poszukujących mieszkań w zielonej i spokojnej okolicy. Osiedle zlokalizowane jest w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym, pomiędzy ulicą Chorzowską i Drogową Trasą Średnicową, w bliskim sąsiedztwie Parku Śląskiego.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

W tej chwili mamy promocję na lokale użytkowe w inwestycji Wolne Miasto w Gdańsku. Cena wybranych lokali została obniżona o wysokość podatku VAT, co czyni te ofertę niezwykle atrakcyjną. Na mieszkania nie wprowadzamy promocji cenowych, ponieważ zainteresowanie nimi utrzymuje się na oczekiwanym poziomie.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Przygotowaliśmy specjalną promocję na lato w warszawskiej inwestycji Willa Ochota, która zlokalizowana w dzielnicy Ochota przy ulicy Mszczonowskiej. W ofercie znajdują się mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe o powierzchni od 20 mkw. do 57 mkw. Inwestycja zlokalizowana jest w sąsiedztwie C.H. Atrium Reduta i stacji kolejki WKD.

Mirosław Bednarek, prezes zarządu Matexi Polska

Dla klientów kupujących mieszkanie w sezonie wakacyjny przygotowaliśmy promocję w ramach, której pokrywamy koszty notarialne zwarcia umowy deweloperskiej.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Aktualnie nie mamy żadnych promocji dotyczących naszej oferty. Przygotowaliśmy natomiast bardzo atrakcyjne ceny na start sprzedaży mieszkań w naszej, najnowszej inwestycji Piasta Park III w Krakowie.

Andrzej Swoboda, wiceprezes zarządu Grupy CTE

Okres wakacyjny to dobry moment na zakup mieszkania. Nasza firma oferuje sezonowo atrakcyjne formy finansowania 10/90, jak również pokrycie kosztów notarialnych. Oferta ma charakter limitowany i ograniczony w czasie.

Piotr Zagórski, Marketing Manager w Nexity Polska

Planujemy kilka ciekawych akcji promocyjnych związanych z cenami mieszkań i miejsc parkingowych w warszawskich inwestycjach Lifetown i Next Ursus. Warto śledzić strony naszych inwestycji, aby móc z nich skorzystać, ponieważ akcje promocyjne są ograniczone czasowo.

Jerzy Kłeczek, specjalista ds. marketingu w Activ Investment

Nie stosujemy promocji przy sprzedaży mieszkań, która nawet w okresie wakacyjnym jest wysoka.