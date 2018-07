Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp SA

Średnia powierzchnia oferowanych przez nas trzypokojowych mieszkań wynosi około 60-62 mkw., niemniej mamy w sprzedaży trójki o metrażu już 42-48 mkw. Ich ceny uzależnione są od lokalizacji, powierzchni, piętra i usytuowania w budynku. Takie mieszkania można nabyć w cenie od 4000 zł/mkw. w inwestycji Słoneczne Miasteczko w Krakowie, a we Wrocławiu w projekcie Między Parkami w kwocie od 5800 zł/mkw. W Warszawie, z uwagi na lokalizację, ceny są już znacznie wyższe. Kształtują się na poziomie około 7000 zł/mkw.

Wioletta Kleniewska, dyrektor biura sprzedaży i marketingu Polnord SA

Mieszkania trzypokojowe należą do jednych z najchętniej wybieranych przez nabywców, dlatego w inwestycjach Grupy Polnord oferujemy szeroki wybór metraży w tym segmencie lokali. Najmniejsze mieszkania trzypokojowe o powierzchni niespełna 50 mkw. oferujemy w gdańskiej inwestycji Fotoplastykon.

Mieszkania trzypokojowe w funkcjonalnym przedziale 50-60 mkw. mamy także w naszych inwestycjach w Gdyni, Łodzi, Szczecinie, Olsztynie, Warszawie, czy Ząbkach. Ceny wahają się od 4,7 tys. zł za metr w przypadku osiedla Tęczowy Las w Olsztynie do 8 tys. zł/mkw. w inwestycji premium, jaką jest Rezydencja Brzozowy Zakątek. W tym projekcie w cenie lokalu klienci otrzymują pakiet Smart Home.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom SA

We Wrocławiu w inwestycji Słoneczne Stabłowice trzypokojowe mieszkanie o powierzchni prawie 51 mkw. można nabyć w cenie 290 tys. zł. W osiedlu Na Ustroniu właścicielem ustawnej trójki o powierzchni 52 mkw. można się stać mając 304 tys. zł. W inwestycji Cztery Pory Roku wygodne mieszkania o powierzchni 57 mkw. są w sprzedaży w cenach od 326 tys. zł. W osiedlu Księżno trzy pokoje o powierzchni 55 mkw. jest do kupienia za nieco ponad 330 tys. zł.

Poszukujących mieszkania w Sołtysowicach zainteresuje oferta Młodnika, gdzie 52 metrowe M można nabyć za ponad 334 tys. zł. Na naszym flagowym osiedlu usytuowanym nad Odrą – Olimpii Port zakup trzypokojowego mieszkania o powierzchni przeszło 53 mkw. to koszt ponad 346 tys. zł. Osoby zainteresowane apartamentami z widokiem na rzekę i panoramę wrocławskiego Starego Miasta powinny zwrócić też uwagę na inwestycję River Point zlokalizowaną na Kępie Mieszczańskiej. Trzypokojowy apartament o powierzchni 54 mkw. można w niej nabyć w cenie 489 tys. zł.

W północnej części Wrocławia budujemy osiedle społeczne Forma, gdzie kompaktowy lokal o powierzchni 54 mkw. kosztuje około 325 tys. zł. Chcąc zamieszkać w 53 metrowym mieszkaniu w osiedlu Róża Wiatrów w samym sercu wrocławskich Krzyków wystarczy mieć 385 tys. zł. Osoby poszukujące miejsc z ciekawą historią i niepowtarzalnym klimatem chętnie wybierają zaś Browary Wrocławskie. Za trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 56 mkw. trzeba zapłacić w tym projekcie 400 tys. zł.

Marta Kasprzak, menedżer ds. sprzedaży i marketingu w Duda Development

Najmniejsze trzypokojowe mieszkania, jakie oferujemy w Poznaniu mają powierzchnię 54 mkw. i można je nabyć w cenie od 7300 zł/mkw. Z kolei w Łodzi najmniejsze trójki o metrażu 50 mkw. kosztują od 5700 zł/mkw.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding SA

Gotowe, trzypokojowe mieszkania w osiedlu Zielona Dolina w Warszawie o powierzchni 52 mkw. dostępne jest w cenie od 5950 zł/mkw. Natomiast najmniejsze mieszkanie trzypokojowe w podwyższonym standardzie w naszej flagowej inwestycji Bliska Wola w Warszawie o metrażu niespełna 52 mkw. jest do kupienia w cenie 9200 zł/mkw.

W Szczecinie, w położonej w samym sercu miasta inwestycji Hanza Tower za metr kwadratowy trzeba zapłacić od 8050 zł. Metraż najmniejszego apartamentu z trzema pokojami w tym projekcie przekracza 52 mkw.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Mieszkania trzypokojowe mamy w ofercie w inwestycji Wolne Miasto w Gdańsku. Najmniejsze lokale z trzema pokojami mają 53 mkw., a największe są w metrażu 71 mkw. w cenach brutto od 5500 zł/mkw. do 6300 zł/mkw.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Aktualnie najmniejsze mieszkania trzypokojowe o powierzchni 48 mkw. mamy w ofercie w nowej inwestycji Willa Ochota, która jest realizowana na warszawskiej Ochocie przy ulicy Mszczonowskiej. Cena mieszkania o tym metrażu wynosi 9986 zł/mkw. Ostatnie mieszkanie trzypokojowe o powierzchni ponad 56 mkw. w cenie ponad 8500 zł/mkw. można kupić na Żoliborzu w inwestycji Krasińskiego 58, która niebawem zostanie oddana do użytku.

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper

W osiedlu Lokum Vena we Wrocławiu-Śródmieściu najmniejszy, trzypokojowy apartament ma powierzchnię ponad 52 mkw. Mieszkanie znajduje się na 4. piętrze i kosztuje 469 tys. zł. Najmniejsze, trzypokojowe mieszkanie, jakie oferujemy w IX etapie realizacji osiedla Lokum di Trevi we wrocławskich Krzykach-Tarnogaju ma metraż ponad 51 mkw. Lokal jest do nabycia w cenie 339 tys. zł. W inwestycji Lokum Victoria na Starym Mieście we Wrocławiu najmniejsza wolna trójka w ofercie ma powierzchnię ponad 52 mkw. i jest do nabycia w cenie 399 tys. zł.

W Krakowie w osiedlu Lokum Vista przy ulicy W. Sławka, niedaleko Bonarka City Center, najmniejsze lokum trzypokojowe ma metraż prawie 52 mkw. i kosztuje 374 tys. zł.

Andrzej Swoboda, wiceprezes zarządu Grupy CTE

Trzypokojowe mieszkania o powierzchni od 53 mkw. mamy w ofercie w naszych wrocławskich inwestycjach w cenie od 5300 zł/mkw.

Piotr Zagórski, Marketing Manager w Nexity Polska

Ceny mieszkań w naszych inwestycjach zaczynają się od 5800 zł/mkw. Powierzchnia lokali trzypokojowych znajdujących się w naszej ofercie mieści się w przedziale od 62 mkw. do 75 mkw. O aktualną dostępność lokali trzeba jednak pytać w naszych biurach sprzedaży, ponieważ szczególnie w inwestycji zlokalizowanej na warszawskim Bemowie mieszkania szybko znajdują nabywców.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Aktualnie w naszej ofercie najmniejsze, trzypokojowe mieszkanie ma metraż 45 mkw. Koszt zakupu lokalu to 5500 zł/mkw.

Jerzy Kłeczek, specjalista ds. marketingu w Activ Investment

Zarówno w Krakowie i Wrocławiu, jak i w Katowicach najmniejsze trójki, które mamy w ofercie mają po około 48 mkw. Ich ceny w zależności od lokalizacji oscylują odpowiednio w okolicy 7200 zł/mkw., 7000 zł/mkw. i 5200 zł/mkw.