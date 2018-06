Nowy Dom Poselski to obiekt, którego wzornictwo i funkcjonalność były nowoczesne, ale w latach 70. ubiegłego wieku, gdy był on projektowany i wznoszony. Pomimo faktu, że Kancelaria Sejmu, jako zarządca terenów sejmowych, dba o hotel sejmowy i stara się go regularnie odświeżać, nie da się uciec od rozważań na temat jego perspektyw - mówił w rozmowie z PAP Grzegrzółka.

Wskazał jednocześnie, że w 2018 r. roku do użytku oddany będzie nowoczesny budynek komisji sejmowych. Teraz uwaga urzędników Kancelarii kieruje się ku sejmowemu hotelowi - dodał dyrektor CIS. Jak wyjaśnił Grzegrzółka, Kancelaria Sejmu analizuje czy wykonać gruntowny remont Nowego Domu Poselskiego - przeprowadzany etapami - czy go wyburzyć i wznieść nowy obiekt. Niezależnie od rozwiązania, które zostanie wybrane, inwestycja potrwa kilka lat i będzie wymagała zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie Kancelarii - podkreślił dyrektor CIS. O planach Kancelarii Sejmu jako pierwsza poinformowała "Rzeczpospolita".