Projekt inteligentnych miast autorstwa tajwańskiej Agencji Rozwoju Azjatyckiej Doliny Krzemowej (ASVDA) jest obecnie wdrażany w ośmiu miastach Tajwanu, a liczba ta będzie stopniowo wzrastać - twierdzi przedstawicielka ASVDA Vivian Huang.

Zdaniem ASVDA najbardziej inteligentnym miastem wyspy jest leżące na zachodzie Tajwanu Jiayi. W 2017 roku liczące ok. 270 tys. mieszkańców Jiayi weszło w top-7 najinteligentniejszych miast świata według organizacji Intelligent Community Forum.

Wśród rozwiązań wdrażanych w tajwańskich smart miastach są m.in. inteligentne stacje kolejowe. Na stacjach zainstalowane są zaawansowane systemy ewakuacji, które przykuwają uwagę dwukrotnie większej liczby ludzi, a także inteligentne systemy klimatyzacji i oświetlenia, monitoringu czy parkowania.

Na ulicach Jiayi można zobaczyć iPatrol Car - policyjny radiowóz wyposażony w bezprzewodowy inteligentny system nagrywania. Radiowozy mogą w czasie rzeczywistym przesyłać obraz z patrolowanych ulic na posterunki, co pozwala na szybką reakcję służb. W Jiayi działa też całodobowy system monitoringu online czy całodobowy monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza.

Ze względu na wysokie zagrożenie wystąpienia trzęsienia ziemi czy tajfunów tajwańskie inteligentne miasta posiadają zaawansowane systemy reagowania kryzysowego. Na szybszą i bardziej efektywną reakcję ratowników pozwala m.in. wykorzystywanie systemu informacji geograficznej (ang. GIS).

W leżącym w zachodniej części Tajwanu Taizhong panele słoneczne na powierzchni 10 tys. metrów kwadratowych służą za dach parkingu oraz zapewniają obiektowi samowystarczalność energetyczną, a w uznawanym za najmłodsze miasto Tajwanu Xinzhu funkcjonuje system inteligentnego oświetlenia ulicznego, pozwalający na znaczne oszczędzanie energii.

ASVDA chce eksportować do innych państw pełne rozwiązania dotyczące rozwoju inteligentnych miast, transportu czy ochrony zdrowia. W projekt zaangażowanych jest ok. 400 tajwańskich firm z branży IT. Przedsiębiorstwa te przedstawiają oferty, które następnie są analizowane przez agencję. ASVDA wybiera najlepsze rozwiązania, które później wdraża w wybranych miastach.