Jak donosi "Super Express", Kuba Wojewódzki uważa, że wartość apartamentu podnosi sam fakt, iż to on był jego lokatorem. Kupca na luksusowe mieszkanie gwiazdor szuka w niestandardowy sposób:

Kuba wstawił swój ekskluzywny penthouse, do agencji nieruchomości. Oczywiście, jego lokum nie znalazł się na oficjalnej stronie internetowej agencji. To apartament nie dla wszystkich, kupić go mogą jedynie jego znajomi oraz ich znajomi. W pakiecie możliwość oglądania apartamentu w towarzystwie samego gospodarza. Lokal oglądały już dwie małżeńskie pary, ale nie zdecydowały się na kupno – zdradza w rozmowie z "Super Expressem" jedna z gwiazd TVN.

Czy znajdzie się kupiec chętny, by zapłacić fortunę za zamieszkanie w apartamencie, który należał do Kuby Wojewódzkiego?