6727 lokali mieszkalnych oddali do użytkowania w maju bieżącego roku deweloperzy – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Home Broker przygląda się tym danym w dłuższym terminie, dzięki agregowaniu ich w okresach 12-miesięcznych spoglądamy na rynek z dalszej perspektywy, unikając przy okazji sezonowości. Tak rzecz ujmując okazuje się, że w ostatnim roku deweloperzy oddali 99 160 lokali, co jest wynikiem rekordowym, a jednocześnie aż o 25,2 proc. wyższym od tego sprzed roku. Z miesiąca na miesiąc liczba oddawanych w ciągu roku do użytkowania mieszkań rośnie, a jest to związane z tym, że od kilku kwartałów rozpoczynanych jest coraz więcej budów.

Deweloperzy nadal budują na potęgę, w samym maju rozpoczęli 10564 budów, a w ujęciu 12-miesięcznym było to 117 004 lokali, drugi najwyższy wynik w historii. Liczba rozpoczętych budów rośnie niemal bez przerwy od połowy 2013 r. kiedy to wynosiła 43,5 tys. mieszkań. Dziś deweloperzy budują ponaddwuipółkrotnie więcej, w ciągu roku liczba rozpoczynanych budów wzrosła o 24,6 proc.

Trzecią statystyką publikowaną przez GUS jest liczba uzyskanych pozwoleń na budowę. Blisko 13 tys. sztuk w maju pozwoliło deweloperom, pierwszy raz w historii, przekroczyć poziom 140 tys. pozwoleń na budowę w ciągu roku (wzrost o 10,9 proc. rok do roku).

Inni uczestnicy rynku nie notują wprawdzie tak spektakularnych wzrostów jak deweloperzy, ale i tak cały rynek dynamicznie rośnie. W ciągu ostatniego roku oddano w Polsce do użytkowania 183,8 tys. lokali, rozpoczęto budowę 213,8 tys. kolejnych, a liczba pozwoleń na budowę wyniosła prawie 254 tys. sztuk.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie czerwiec 2017 – maj 2018 r. Liczba Zmiana r/r

Oddane mieszkania 183 831 +11,1%

Rozpoczęte budowy 213 756 +13,2%

Wydane pozwolenia na budowę 253 987 +5,3%

Źródło: obliczenia Home Broker, na podst. danych GUS

Co dalej z rynkiem mieszkaniowym?

Choć chętnych na kupowanie mieszkań z rynku pierwotnego nie brakuje, to deweloperzy z uwagą obserwują, co dzieje się wokół. Po pierwsze, obawiają się szykowanych zmian w ustawie deweloperskiej. Zmiany te mają zwiększyć bezpieczeństwo kupujących poprzez likwidację otwartych rachunków powierniczych bez zabezpieczenia. To jednak może utrudnić życie firmom budującym mieszkania i zwiększyć koszty.

Z drugiej strony rynek cały czas oczekuje na konkretne rozwiązania związane z programem Mieszkanie Plus, który wciąż próbuje nabrać finalnych (i realnych) kształtów. Część firm obawia się, jak wpłynie on na rynek, ale póki co, jest w tym wszystkim za dużo znaków zapytania.

Z każdej strony nadchodzą ostatnio sygnały o rosnących cenach mieszkań. Według deweloperów główną przyczyną są rosnące ceny gruntów oraz materiałów i robocizny. Po prostu wybudowanie mieszkania jest dziś droższe niż przed kilkoma laty. Na razie popyt utrzymuje się jeszcze na wysokim poziomie i mieszkania się sprzedają, ale nie będzie to trwało wiecznie, w pewnym momencie stawki w cennikach przestaną być akceptowalne dla kupujących.