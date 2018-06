- Mieszkania na parterze są nadal niedoceniane ze względu na stereotypowe przekonania, że komfort życia jest w nich niższy. Przez lata wiele się jednak w tym względzie zmieniło. Przykładowo, podłogi w lokalach parterowych były kiedyś zimne, ale materiały stosowane współcześnie w budownictwie wyeliminowały ten problem. Nowe osiedla z reguły są zamknięte i monitorowane, dzięki czemu lokatorzy mogą czuć się bezpiecznie w każdym mieszkaniu. Wśród zalet można natomiast wymienić większy komfort termiczny w okresie letnim – mieszkania parterowe nie nagrzewają się tak szybko jak te na wyższych piętrach – oraz szybki i łatwy dostęp, co w niektórych przypadkach ma ogromne znaczenie – mówi Dorota Śledyńska dyrektor sprzedaży YIT w Polsce. - Obecnie można znaleźć mieszkania parterowe w bardzo wysokim standardzie, a ich ceny nadal pozostają niższe niż w przypadku lokali na wyższych piętrach, właśnie ze względu na mniejszą popularność parterów. Przykładowo, na naszym osiedlu Nordic Mokotów mamy bardzo ustawne i przestronne mieszkania – zarówno kawalerki, jak i większe lokale dla rodzin – z balkonami wyłożonymi drewnianą posadzką.

Wygoda nie tylko dla starszych

Mieszkania na parterze są przede wszystkim wygodne dla osób starszych i niepełnosprawnych, którym trudniej poruszać się po schodach, a nawet jeździć windą. Ponadto, w razie potrzeby, będzie można szybciej udzielić im pomocy. Parter to także dobry wybór dla rodzin z małymi dziećmi – zarówno ze względu na bezpieczeństwo maluchów, jak i komfort dla rodziców, którzy nie muszą pokonywać pięter z dziecięcym wózkiem czy rowerkiem. Przy okazji skorzystają na tym sąsiedzi – hałas, bieganie czy skakanie będą dla nich zdecydowanie mniej uciążliwe, jeśli dzieci zamieszkają na parterze.

- Mieszkanie parterowe docenimy także podczas przeprowadzki czy w momencie, gdy będziemy chcieli dokonać bardziej radykalnych zmian w wystroju wnętrza. Jest ono także bardzo wygodne przy drobnych pracach domowych, takich jak mycie okien, zwłaszcza dla osób, które cierpią na lęk wysokości – zaznacza Dorota Śledyńska.

W przypadku mieszkania z ogródkiem zyskujemy dodatkową powierzchnię użytkową, którą można zaaranżować stosownie do swoich potrzeb – jako miejsce do wywieszenia prania, plac zabaw czy przestrzeń do odpoczynku lub na spotkanie ze znajomymi na świeżym powietrzu. Takie rozwiązanie z pewnością docenią posiadacze zwierząt, ponieważ będą one mogły spędzać więcej czasu na dworze.