- To czy lokale w programie Mieszkanie plus będą oddawane do użytku w stanie deweloperskim, czy "pod klucz" będzie zależało od potrzeb potencjalnych najemców tych mieszkań - powiedział Soboń.

Obecnie lokale są budowane w różnym standardzie - od stanu deweloperskiego do kompletnie wykończonych, pod tzw. klucz.

W Białej Podlaskiej, gdzie obecnie są oddawane do użytku lokale z programu Mieszkanie plus, w trakcie naboru lokatorów przeprowadzono ankietę. Jak mówiła prezes zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej Bernadeta Puczka "przy składaniu wniosków pytaliśmy wszystkich chętnych do zamieszkania, w jakim standardzie oczekują lokali".

- Każdy z zainteresowanych życzyłby sobie innego wykończenia mieszkania, począwszy od podłogi, a skończywszy na białym montażu w łazience. Dlatego też wspólnie z mieszkańcami zdecydowaliśmy, że mieszkania oddamy w standardzie deweloperskim i każda z rodzin wykończy je we własnym zakresie - mówiła prezes Bernadeta Puczka.

W Białej Podlaskiej mieszkania są oddawane z opcją dojścia do własności. W Jarocinie, gdzie możliwy jest tylko najem, mieszkania wykończono "pod klucz". W Jarocinie 96 mieszkań oddano pod koniec kwietnia.

Program Mieszkanie plus działa w dwóch obszarach. Obszar społeczny realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów Społecznego Budownictwa Czynszowego oraz wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

Za komercyjny obszar odpowiada BGK Nieruchomości, która ma w budowie około 2 tys. mieszkań, kolejne 25 tys. jest w przygotowaniu. Budowy trwają m.in. Katowicach, Wałbrzychu, Kępnie, Kępicach i Gdyni.