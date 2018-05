Jakie dokładnie nieruchomości należą do liderów partii – sprawdził to Dziennik.pl.

Jarosław Kaczyński (PiS)

Prezes PiS ma dom o powierzchni 150 mkw. wart 1,5 mln zł (tytuł prawny: współwłasność, należy do niego dokładnie 1/3 nieruchomości).

Grzegorz Schetyna (PO)

Lider PO (i jego małżonka) jest właścicielem domu o powierzchni 240 mkw. wartego 1,2 mln zł oraz czterech mieszkań. Pierwsze z nich ma 34,4 mkw., a jego wartość szacowana jest na 200 tys. zł, drugie z kolei – 54 mkw., 350 tys. zł. Pozostałe dwa to mniejsze lokale: 32,8 mkw., przy czym w rubryce wartość znalazła się wzmianka o wpłacie dwóch rat o wartości 45 tys. zł i 33,6 tys. zł – w tym przypadku także jest wzmianka o wpłacie dwóch rat, tym razem o wartości 77 tys. zł.

Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna)

Do szefowej Nowoczesnej należy 180-metrowy dom i jedno mieszkanie (tytuł prawny to w obu przypadkach współwłasność). Nieruchomość stoi na 726-metrowej działce, a łączna wartości to w tym przypadku 830 tys. zł. Mieszkanie ma z kolei 32 mkw. i warte jest ok. 190 tys. zł.

Paweł Kukiz (Kukiz’15)

Lider Kukiz’15 to właściciel kilku nieruchomości. Są to: 450-metrowy dom wart 1,5 mln zł, mieszkanie o powierzchni 36 mkw. o wartości 350 tys. zł (spółdzielcze prawo własności) i 0,6 ha łąki wycenionej na 15 tys. zł.

Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL)

Szef Ludowców jest posiadaczem mieszkania o powierzchni 86,24 mkw. wartego 600 tys. zł (własnościowe, hipoteczne – na podstawie umowy darowizny i umowy przeniesienia własności lokalu). Ale należą do niego też trzy działki, w tym dwie rolne: 0,16 ha za 20 tys. zł (własność udziału jedna druga części na podstawie umowy sprzedaży) i 0,22 ha za 26 tys. zł (własność, na podstawie umowy darowizny i umowy sprzedaży) oraz budowlana – 754 metrów razem z udziałem w drodze dojazdowej; o wartości 200 tys. zł.

Kosiniak-Kamysz uwzględnił też w oświadczeniu majątkowym 25-metrowy garaż wart 50 tys. zł.